Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице через Дію — Finance.ua
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Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице через Дію

Личные финансы
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Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице через Дію
Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице через Дію
Минреинтеграции сообщило, что жители временно оккупированных территорий или тех, где продолжаются боевые действия, могут подать заявление о предоставлении (обновлении) статуса безработного и назначении государственной помощи.
Об этом пишут факты ICTV.

Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице

В Министерстве реинтеграции отметили, что жители безопасных регионов могут зарегистрироваться как дистанционно, так и оффлайн, обратившись в ближайший центр занятости.
Украинцы, которые находятся на временно оккупированной или на территории, где продолжаются боевые действия, могут получить статус безработного и право на государственную помощь, подав онлайн-заявление.
Сделать это можно несколькими вариантами:
  • подать заявление в электронной форме через Дію;
  • заполнить онлайн-анкету;
  • воспользоваться чат-ботом;
  • отправить пакет документов по электронной почте inbox@es.dcz.gov.ua;
  • обратиться на горячую линию: 0 800 509 966.

Как на ВОТ подать заявление на пособие через Дію

Получить статус безработного и право на государственные выплаты жители временно оккупированных территорий могут через сервис Дія.
Для этого необходимо заполнить заявление по упрощенной форме. Такая форма предусматривает меньшее количество пунктов для заполнения, а еще не нужно загружать сканкопии документов.
Чтобы начать получать пособие по безработице:
  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
  2. Выберите услугу получения статуса безработного.
  3. Далее Дія проверит ваши данные касательно возможности подачи упрощенного заявления и предложит форму, актуальную для вашей ситуации. Для жителей ВОТ или территорий, где продолжаются боевые действия, это произойдет автоматически.
  4. При подаче стандартного заявления необходимо заполнить опросник и скачать сканкопии необходимых документов. Но при подаче заявления по упрощенной форме — просто следуйте подсказкам на экране.
  5. Вам нужно будет указать IBAN-номер вашей карты. Обратите внимание, что при заполнении стандартной формы подходит социальный счет любого банка. Поссобие по упрощенной форме заявления поступает только на карту єПідтримка.
Решение о предоставлении статуса безработного и о назначении соответствующих выплат принимает Государственный центр занятости в течение одного рабочего дня.
Уведомление об этом вы получите на электронную почту, а отслеживать статус заявления в реальном времени можете в личном кабинете на портале Дія.
После предоставления статуса безработного, государственное пособие начнет начисляться в тот же день.

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По материалам:
Факти
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