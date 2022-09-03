Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице через Дію — Finance.ua

Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице через Дію Сегодня 16:24 — Личные финансы

Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице через Дію

Минреинтеграции сообщило, что жители временно оккупированных территорий или тех, где продолжаются боевые действия, могут подать заявление о предоставлении (обновлении) статуса безработного и назначении государственной помощи.

Об этом пишут факты ICTV.

Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице

В Министерстве реинтеграции отметили, что жители безопасных регионов могут зарегистрироваться как дистанционно, так и оффлайн, обратившись в ближайший центр занятости.

Украинцы, которые находятся на временно оккупированной или на территории, где продолжаются боевые действия, могут получить статус безработного и право на государственную помощь, подав онлайн-заявление.

Сделать это можно несколькими вариантами:

подать заявление в электронной форме через Дію;

заполнить онлайн-анкету;

воспользоваться чат-ботом;

отправить пакет документов по электронной почте inbox@es.dcz.gov.ua;

обратиться на горячую линию: 0 800 509 966.

Как на ВОТ подать заявление на пособие через Дію

Получить статус безработного и право на государственные выплаты жители временно оккупированных территорий могут через сервис Дія.

Для этого необходимо заполнить заявление по упрощенной форме. Такая форма предусматривает меньшее количество пунктов для заполнения, а еще не нужно загружать сканкопии документов.

Чтобы начать получать пособие по безработице:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. Выберите услугу получения статуса безработного. Далее Дія проверит ваши данные касательно возможности подачи упрощенного заявления и предложит форму, актуальную для вашей ситуации. Для жителей ВОТ или территорий, где продолжаются боевые действия, это произойдет автоматически. При подаче стандартного заявления необходимо заполнить опросник и скачать сканкопии необходимых документов. Но при подаче заявления по упрощенной форме — просто следуйте подсказкам на экране. Вам нужно будет указать IBAN-номер вашей карты. Обратите внимание, что при заполнении стандартной формы подходит социальный счет любого банка. Поссобие по упрощенной форме заявления поступает только на карту єПідтримка.

Решение о предоставлении статуса безработного и о назначении соответствующих выплат принимает Государственный центр занятости в течение одного рабочего дня.

Уведомление об этом вы получите на электронную почту, а отслеживать статус заявления в реальном времени можете в личном кабинете на портале Дія.

После предоставления статуса безработного, государственное пособие начнет начисляться в тот же день.

Факти По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.