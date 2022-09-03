Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице через Дію — Finance.ua

Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице через Дію
Минреинтеграции сообщило, что жители временно оккупированных территорий или тех, где продолжаются боевые действия, могут подать заявление о предоставлении (обновлении) статуса безработного и назначении государственной помощи.
Об этом пишут факты ICTV.
Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице
В Министерстве реинтеграции отметили, что жители безопасных регионов могут зарегистрироваться как дистанционно, так и оффлайн, обратившись в ближайший центр занятости.
Украинцы, которые находятся на временно оккупированной или на территории, где продолжаются боевые действия, могут получить статус безработного и право на государственную помощь, подав онлайн-заявление.
Сделать это можно несколькими вариантами:
- подать заявление в электронной форме через Дію;
- заполнить онлайн-анкету;
- воспользоваться чат-ботом;
- отправить пакет документов по электронной почте inbox@es.dcz.gov.ua;
- обратиться на горячую линию: 0 800 509 966.
Как на ВОТ подать заявление на пособие через Дію
Получить статус безработного и право на государственные выплаты жители временно оккупированных территорий могут через сервис Дія.
Для этого необходимо заполнить заявление по упрощенной форме. Такая форма предусматривает меньшее количество пунктов для заполнения, а еще не нужно загружать сканкопии документов.
Чтобы начать получать пособие по безработице:
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
- Выберите услугу получения статуса безработного.
- Далее Дія проверит ваши данные касательно возможности подачи упрощенного заявления и предложит форму, актуальную для вашей ситуации. Для жителей ВОТ или территорий, где продолжаются боевые действия, это произойдет автоматически.
- При подаче стандартного заявления необходимо заполнить опросник и скачать сканкопии необходимых документов. Но при подаче заявления по упрощенной форме — просто следуйте подсказкам на экране.
- Вам нужно будет указать IBAN-номер вашей карты. Обратите внимание, что при заполнении стандартной формы подходит социальный счет любого банка. Поссобие по упрощенной форме заявления поступает только на карту єПідтримка.
Решение о предоставлении статуса безработного и о назначении соответствующих выплат принимает Государственный центр занятости в течение одного рабочего дня.
Уведомление об этом вы получите на электронную почту, а отслеживать статус заявления в реальном времени можете в личном кабинете на портале Дія.
После предоставления статуса безработного, государственное пособие начнет начисляться в тот же день.
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