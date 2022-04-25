Как защитить финансы во время войны: личный план Маршалла (конференция) — Finance.ua

Как защитить финансы во время войны: личный план Маршалла (конференция)

Сегодня 13:03 — Личные финансы

12 и 13 мая для украинцев будет проведена масштабная онлайн конференция «Мои финансы во время войны: защита и контрнаступление — личный план Маршалла», которая охватит все финансовые и социальные вопросы военного времени от оформления трудовых отношений с украинскими и иностранными работодателями до эффективных капиталовложений, которые помогут вам задрейфовать в сегодняшнем бурном финансовом вихре.

Почему это сейчас нужно? Война вносит в жизнь украинцев свои коррективы. Безжалостной рукой она отняла у нас близких, дома, любимое дело, свободу, уверенность, поколебала веру в справедливость и человечность. В поисках спасения многие украинцы покинули свои дома и разъехались по всему миру. Кто-то остался на родной земле, а некоторые пересекли границу. Но проблема поиска источников прибыли не имеет границ, ведь как в Украине, так и за ее пределами очень остро стоит вопрос обеспечения своих семей на уровне привычной довоенной жизни.

Поиск систематических источников прибыли, сбережения и эффективное инвестирование заработанного — это основные три составляющие благосостояния каждого украинца. Такая формула благосостояния была заложена в основу нашей онлайн-конференции.

Конференция поделена на два дня:

в течение первого будут освещаться острые социально-юридические аспекты трудоустройства украинцев в Украине и за рубежом, оценки ущерба за поврежденное имущество, а также речь пойдет о социальных гарантиях от государства для внутренне перемещенных лиц и семей украинских защитников;

на второй день поговорим о сбережениях и инвестициях с секретными лайфхаками от экспертов в сфере криптовалюты, фондовых рынков и недвижимости.

Для широкого освещения всех заявленных тем приглашены 15 экспертов, имеющих успешный многолетний опыт в своей области.

Участие в конференции предусматривает символическую плату и удобные варианты участия; а часть собранных средств будет направлена на поддержку наших славных героев — Вооруженные силы Украины!

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