Как заказать или перевыпустить платежную карту, если отделения банков не работают — Finance.ua

Как заказать или перевыпустить платежную карту, если отделения банков не работают

Сегодня 08:05 — Финтех и Карты

Как заказать или перевыпустить платежную карту, если отделения банков не работают

Сейчас доступны две опции для держателей карт, срок действия которых истек.

Об этом сообщает Национальный банк.

Первая: многие банки продлили срок действия платежных карт на определенный срок (на два, три, шесть месяцев). В таком случае нет необходимости в перевыпуске карт. Некоторые банки автоматически продлили срок действия карт, в некоторые банки клиенту необходимо обратиться с таким запросом самостоятельно. Узнайте на сайте вашего банка или в его контактном центре о такой возможности.

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Вторая: в мобильном приложении вашего банка выпустите виртуальную карту. Такие карты не имеют физического носителя, только реквизиты. Как и у обычной пластиковой карты, это 16-значный номер, срок действия и трёхзначный код, который нужно вводить для подтверждения сделки в интернете.

Также виртуальную карту в большинстве банковских продуктов можно добавить в GooglePay или ApplePay и рассчитываться смартфоном или другим гаджетом в торговых сетях. Об этой возможности уточняйте также в своем банке.

Что делать, если платежная карта утеряна?

В случае кражи или потери карты необходимо ее оперативно заблокировать. Это можно сделать:

позвонив в клиентскую поддержку банка (телефоны есть на сайте банка, также рекомендуем заранее записать в свой телефон номер банка, указанный на обороте карты);

через мобильный/интернет банкинг;

обратившись в банковское отделение.

Для восстановления карты или открытии нового счета в условиях военного положения следует обратиться непосредственно в банк, где вы обслуживаетесь.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать нужный именно вам «пластик».

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