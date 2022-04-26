Как заказать или перевыпустить платежную карту, если отделения банков не работают — Finance.ua
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Как заказать или перевыпустить платежную карту, если отделения банков не работают

Сегодня 08:05Финтех и Карты
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Как заказать или перевыпустить платежную карту, если отделения банков не работаютКак заказать или перевыпустить платежную карту, если отделения банков не работают
Сейчас доступны две опции для держателей карт, срок действия которых истек.
Об этом сообщает Национальный банк.
Первая: многие банки продлили срок действия платежных карт на определенный срок (на два, три, шесть месяцев). В таком случае нет необходимости в перевыпуске карт. Некоторые банки автоматически продлили срок действия карт, в некоторые банки клиенту необходимо обратиться с таким запросом самостоятельно. Узнайте на сайте вашего банка или в его контактном центре о такой возможности.
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Вторая: в мобильном приложении вашего банка выпустите виртуальную карту. Такие карты не имеют физического носителя, только реквизиты. Как и у обычной пластиковой карты, это 16-значный номер, срок действия и трёхзначный код, который нужно вводить для подтверждения сделки в интернете.
Также виртуальную карту в большинстве банковских продуктов можно добавить в GooglePay или ApplePay и рассчитываться смартфоном или другим гаджетом в торговых сетях. Об этой возможности уточняйте также в своем банке.

Что делать, если платежная карта утеряна?

В случае кражи или потери карты необходимо ее оперативно заблокировать. Это можно сделать:
  • позвонив в клиентскую поддержку банка (телефоны есть на сайте банка, также рекомендуем заранее записать в свой телефон номер банка, указанный на обороте карты);
  • через мобильный/интернет банкинг;
  • обратившись в банковское отделение.
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Для восстановления карты или открытии нового счета в условиях военного положения следует обратиться непосредственно в банк, где вы обслуживаетесь.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать нужный именно вам «пластик».
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По материалам: Finance.ua
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