Как заказать дубликаты свидетельств и выписки из реестров актов гражданского состояния онлайн — Finance.ua
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Как заказать дубликаты свидетельств и выписки из реестров актов гражданского состояния онлайн

Личные финансы
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Украинцы могут заказать дубликаты свидетельств и выписки из реестров актов гражданского состояния онлайн. Соответствующая услуга стала доступна с 21 июля на портале «Дія». Об этом напомнили специалисты Юридического руководства для ВПЛ.
Как можно заказать документы? С помощью сервиса можно заказать, в частности, свидетельства и выписки из реестра, удостоверяющие государственную регистрацию:
  • рождения;
  • смерти;
  • смены имени;
  • брака;
  • расторжения брака.
Обращаем внимание, что получить соответствующие документы можно как в отношении себя, так и в отношении ближайших родственников. Правда, в последнем случае при заполнении заявления необходимо добавить сканкопии документов, подтверждающих родственные отношения.
Собственно порядок действий для заказа дубликатов свидетельств и выписок онлайн будет таким:
  • Зайдите на портал Дія и авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID.
  • В меню «Услуги» выберите «Справки и выписки».
  • Найдите в списке нужный вам документ.
  • Укажите, относительно кого заказываете документ, и причину его повторного заказа (например, предыдущее свидетельство было украдено, уничтожено, утеряно, повреждено и т.д.).
  • Проверьте данные о заявителе и укажите дополнительную информацию (при необходимости).
  • Выберите удобный способ получения документа: с доставкой на дом Укрпочтой (за исключением временно оккупированных территорий) или путем получения в выбранном отделе ГРАГС.
  • Оплатите услугу и ждите уведомления о готовности документа.
Эксперты обращают внимание, что предзаказ онлайн не является обязательным для получения соответствующих документов. По желанию оформить дубликаты приведенных выше свидетельств и выписок можно будет при непосредственном обращении в ближайший работающий отдел ГРАГС. Тем не менее, подача заявления через портал «Дія» сокращает время ожидания в очередях и позволяет получить необходимые документы с доставкой на дом.
По материалам:
Finance.ua
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