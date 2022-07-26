Как заказать дубликаты свидетельств и выписки из реестров актов гражданского состояния онлайн — Finance.ua

Как заказать дубликаты свидетельств и выписки из реестров актов гражданского состояния онлайн Сегодня 15:12 — Личные финансы

Украинцы могут заказать дубликаты свидетельств и выписки из реестров актов гражданского состояния онлайн. Соответствующая услуга стала доступна с 21 июля на портале «Дія». Об этом напомнили специалисты Юридического руководства для ВПЛ.

Как можно заказать документы? С помощью сервиса можно заказать, в частности, свидетельства и выписки из реестра, удостоверяющие государственную регистрацию:

рождения;

смерти;



смены имени;



брака;



расторжения брака.



Обращаем внимание, что получить соответствующие документы можно как в отношении себя, так и в отношении ближайших родственников. Правда, в последнем случае при заполнении заявления необходимо добавить сканкопии документов, подтверждающих родственные отношения.

Собственно порядок действий для заказа дубликатов свидетельств и выписок онлайн будет таким:

Зайдите на портал Дія и авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID.

В меню «Услуги» выберите «Справки и выписки».

Найдите в списке нужный вам документ.

Укажите, относительно кого заказываете документ, и причину его повторного заказа (например, предыдущее свидетельство было украдено, уничтожено, утеряно, повреждено и т.д.).

Проверьте данные о заявителе и укажите дополнительную информацию (при необходимости).

Выберите удобный способ получения документа: с доставкой на дом Укрпочтой (за исключением временно оккупированных территорий) или путем получения в выбранном отделе ГРАГС.

Оплатите услугу и ждите уведомления о готовности документа.

Эксперты обращают внимание, что предзаказ онлайн не является обязательным для получения соответствующих документов. По желанию оформить дубликаты приведенных выше свидетельств и выписок можно будет при непосредственном обращении в ближайший работающий отдел ГРАГС. Тем не менее, подача заявления через портал «Дія» сокращает время ожидания в очередях и позволяет получить необходимые документы с доставкой на дом.

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