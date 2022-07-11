Как задокументировать потери агропредприятий во время войны: инструкция — Finance.ua
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Как задокументировать потери агропредприятий во время войны: инструкция

Личные финансы
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Как задокументировать потери агропредприятий во время войны: инструкция
Как задокументировать потери агропредприятий во время войны: инструкция
Последствия, вызванные военной агрессией рф против Украины, несут угрозу глобальной продовольственной безопасности, поэтому чрезвычайно важно восстановление экономической состоятельности аграрного сектора. Документирование преступлений, фиксация ущерба, нанесенного аграриям, и их возмещение станут ключевым шагом для этого.
Первые методические рекомендации по надлежащей фиксации преступлений и причиненных потерь аграрным предприятиям разработали и презентовали эксперты Всеукраинского аграрного совета совместно с Программой USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) и Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.
«Важно учитывать, что разработанная методика фиксации ущерба носит рекомендательный характер и не является нормативно-правовым документом. Каждая ситуация индивидуальна и может требовать различных дополнительных действий», — отмечает Дмитрий Кохан, советник ВАР по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.
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Разработаны методические рекомендации по фиксации таких типов разрушений: зданий, оборудования и товарных запасов. По этой ссылке находятся необходимые методические рекомендации и образцы документов для фиксации ущерба.
Представителям аграрного сектора нужно собрать всю информацию, которая будет подтверждать как факт причинения вреда, так и реальный ущерб и упущенную выгоду.

Условно процесс сбора соответствующих доказательств можно распределить на три этапа:

  1. Доказательства повреждения объектов/имущества предприятий. На этом этапе важно позаботиться о фиксации преступления как уголовного правонарушения, с сопроводительными фото-, видеодоказательствами, свидетельскими показаниями, осмотром места происшествия и тому подобное.
  2. Доказательства реального ущерба. Этот этап предусматривает от аграриев сбор документов, подтверждающих все их расходы при строительстве объекта, проведении посевной, приобретении разрушенной техники и т.п. Следует также направить усилия на поиск/восстановление документов, удостоверяющих право собственности/пользования по тем или иным объектам.
  3. Доказательства упущенной выгоды. На этом этапе необходимо собрать документы, подтверждающие для аграриев недополученные доходы (например, фьючерсные и другие контракты по продаже продукции; данные о невыполнении из-за агрессии других договорных обязательств, предусматривающих получение дохода; документы, подтверждающие доходы за предыдущие годы, и тому подобное).
Зафиксированные факты военных разрушений и собранные документы в дальнейшем могут использоваться для возмещения соответствующего ущерба как через обращение в международные инстанции (специально созданный трибунал, Международный уголовный суд в Гааге, Европейский суд по правам человека, инвестиционные арбитражи и др.), так и через применение внутренних программ и процедур в Украине (в частности, обращение в суд).
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Поэтому для аграриев важно сейчас зафиксировать все потери, собрать необходимые доказательства и быть готовыми для прохождения процедуры компенсации в будущем, когда соответствующие порядки будут разработаны всеми ответственными органами власти.
Одновременно с этим эксперты ВАР в сотрудничестве с USAID АГРО открыли консультационную телефонную линию (номера телефонов по ссылке) для предприятий, пострадавших в результате военных действий. Квалифицированные менеджеры будут предоставлять разъяснения по методологии фиксации нанесенного ущерба и подготовки документов. В случае необходимости предприятия смогут получить консультацию юристов.

Посевная в Украине. Смогут ли украинцы накормить себя и мир

По материалам:
Agravery
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