Как за год изменился рынок коворкингов — Finance.ua

Как за год изменился рынок коворкингов Сегодня 19:45 — Недвижимость

Как за год изменился рынок коворкингов

Ассоциация коворкингов Украины исследовала, как изменилось состояние рынка коворкингов во время полномасштабной войны, передает Vector.

Организаторы опросили 40 операторов и владельцев рабочих пространств (79% были представителями сетевых коворкингов), а также 630 клиентов из разных сфер бизнеса.

География исследования покрывает 13 городов: Киев, Львов, Ужгород, Ирпень, Житомир, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Тернополь, Кременчуг, Кропивницкий, Одесса, Черновцы.

Оказалось, что 53% респондентов, закрывавших свои коворкинги, уже возобновили работу. 50% отметили, что закрывались из-за неокупаемости деятельности, 30% — из-за временной оккупации или повреждения локации. 10% респондентов приостанавливали работу для расширения локации, столько же — не смогли договориться с владельцами помещений. 6 коворкингов полностью закрылись в Киеве, Ирпене и Одессе.

Читайте также В каком городе Украины коворкингами пользовались чаще всего

На вопрос, имеют ли планы по расширению сетей в 2023-м, варианты «да» и «нет» выбрали по 50% операторов коворкингов, которые присоединились к исследованию.

Среднее снижение цен на коворкинги в Киеве составляет 5−10%, 6−14% - в других регионах.

Самые средние показатели заполненности коворкингов за год полномасштабной войны наблюдались в течение четвертого квартала 2022 года. В первые три месяца 2023 года этот показатель упал до 61,8%.

Читайте также Новая почта открыла отделение с коворкингом в Киеве

45% клиентов коворкингов называют наличие укрытия/стабильного интернета/электроэнергии основным фактором для продолжения или начала работы в коворкинге. Для 28% опрошенных это возможность общения/коллаборации в рамках коворкинга комьюнити. 22% назвали определяющим фактором уровень сервиса и расположения, а 18% - наличие скидок.

Почти 60% резидентов коворкингов из сферы ІТ и технологий. На втором месте — маркетинг с около 20%.

Основными факторами для дальнейшего расширения своих коверкинговых сетей операторы коворкингов называют:

устойчивую заполняемость локаций на уровне более 80%;

восстановление экономики до довоенного уровня;

выгодные условия субаренды;

полное завершение военных действий на территории Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.