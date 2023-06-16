Как за год изменился рынок коворкингов — Finance.ua

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Как за год изменился рынок коворкингов

Недвижимость
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Как за год изменился рынок коворкингов
Как за год изменился рынок коворкингов
Ассоциация коворкингов Украины исследовала, как изменилось состояние рынка коворкингов во время полномасштабной войны, передает Vector.
Организаторы опросили 40 операторов и владельцев рабочих пространств (79% были представителями сетевых коворкингов), а также 630 клиентов из разных сфер бизнеса.
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География исследования покрывает 13 городов: Киев, Львов, Ужгород, Ирпень, Житомир, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Тернополь, Кременчуг, Кропивницкий, Одесса, Черновцы.
Оказалось, что 53% респондентов, закрывавших свои коворкинги, уже возобновили работу. 50% отметили, что закрывались из-за неокупаемости деятельности, 30% — из-за временной оккупации или повреждения локации. 10% респондентов приостанавливали работу для расширения локации, столько же — не смогли договориться с владельцами помещений. 6 коворкингов полностью закрылись в Киеве, Ирпене и Одессе.
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На вопрос, имеют ли планы по расширению сетей в 2023-м, варианты «да» и «нет» выбрали по 50% операторов коворкингов, которые присоединились к исследованию.
Среднее снижение цен на коворкинги в Киеве составляет 5−10%, 6−14% - в других регионах.
Самые средние показатели заполненности коворкингов за год полномасштабной войны наблюдались в течение четвертого квартала 2022 года. В первые три месяца 2023 года этот показатель упал до 61,8%.
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45% клиентов коворкингов называют наличие укрытия/стабильного интернета/электроэнергии основным фактором для продолжения или начала работы в коворкинге. Для 28% опрошенных это возможность общения/коллаборации в рамках коворкинга комьюнити. 22% назвали определяющим фактором уровень сервиса и расположения, а 18% - наличие скидок.
Почти 60% резидентов коворкингов из сферы ІТ и технологий. На втором месте — маркетинг с около 20%.
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Основными факторами для дальнейшего расширения своих коверкинговых сетей операторы коворкингов называют:
  • устойчивую заполняемость локаций на уровне более 80%;
  • восстановление экономики до довоенного уровня;
  • выгодные условия субаренды;
  • полное завершение военных действий на территории Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
vctr.media
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