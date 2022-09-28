Как ВПЛ получить бесплатное лечение или необходимые медицинские препараты — Finance.ua

Как ВПЛ получить бесплатное лечение или необходимые медицинские препараты
Во время военного положения в Украине действует упрощенный доступ граждан к первичной медицинской помощи. Украинцы могут обратиться за медицинской помощью независимо от места подписания декларации, сообщает портал visitukraine.today. А в случаях неотложных ситуаций вызов скорой помощи по номеру 103 бесплатный независимо от места нахождения в Украине или наличия декларации.
К каким врачам не требуется направление:
- гинеколог;
- психиатр;
- стоматолог;
- нарколог;
- фтизиатр;
- педиатр;
- ургентная госпитализация.
В других случаях необходимо обратиться к семейному врачу, терапевту или педиатру.
Внутренние переселенцы могут быть приняты в любом медучреждении здравоохранения, у которого есть договор с Национальной службой здоровья Украины (уточнить перечень медицинских учреждений, работающих с НСЗУ можно по номеру 16-77).
Также ВПЛ имеют право на бесплатные лекарства при нахождении в стационаре или в рамках программы «Доступные лекарства». В настоящее время в программу входят следующие препараты для лечения:
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- профилактики инсультов и инфарктов;
- диабета ll типа;
- несахарного диабета;
- бронхиальной астмы;
- расстройств психики и поведения;
- эпилепсии.
Также по программе пациенты могут получить инсулин бесплатно или с незначительной доплатой. Для этого требуется рецепт, который может выписать эндокринолог или семейный врач, терапевт или педиатр (если у пациента назначен план лечения). Кроме этого, существует возможность получения гуманитарных лекарств.
Детальнее о том, как получить бесплатное лечение или необходимые медицинские препараты — в инфографике от Минреинтеграции по ссылке.
Пособие для ВПЛ: суммы и процедура получения
Поделиться новостью