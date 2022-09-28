Как ВПЛ получить бесплатное лечение или необходимые медицинские препараты — Finance.ua

Как ВПЛ получить бесплатное лечение или необходимые медицинские препараты Сегодня 08:36 — Личные финансы

Как ВПЛ получить бесплатное лечение или необходимые медицинские препараты

Во время военного положения в Украине действует упрощенный доступ граждан к первичной медицинской помощи. Украинцы могут обратиться за медицинской помощью независимо от места подписания декларации, сообщает портал visitukraine.today . А в случаях неотложных ситуаций вызов скорой помощи по номеру 103 бесплатный независимо от места нахождения в Украине или наличия декларации.

К каким врачам не требуется направление:

гинеколог;

психиатр;



стоматолог;



нарколог;



фтизиатр;



педиатр;



ургентная госпитализация.



В других случаях необходимо обратиться к семейному врачу, терапевту или педиатру.

Внутренние переселенцы могут быть приняты в любом медучреждении здравоохранения, у которого есть договор с Национальной службой здоровья Украины (уточнить перечень медицинских учреждений, работающих с НСЗУ можно по номеру 16-77).

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Также ВПЛ имеют право на бесплатные лекарства при нахождении в стационаре или в рамках программы «Доступные лекарства». В настоящее время в программу входят следующие препараты для лечения:

сердечно-сосудистых заболеваний;

профилактики инсультов и инфарктов;

диабета ll типа;

несахарного диабета;

бронхиальной астмы;

расстройств психики и поведения;

эпилепсии.

Также по программе пациенты могут получить инсулин бесплатно или с незначительной доплатой. Для этого требуется рецепт, который может выписать эндокринолог или семейный врач, терапевт или педиатр (если у пациента назначен план лечения). Кроме этого, существует возможность получения гуманитарных лекарств.

Детальнее о том, как получить бесплатное лечение или необходимые медицинские препараты — в инфографике от Минреинтеграции по ссылке

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