Как война повлияла на топ-менеджмент и владельцев компаний в Украине — Finance.ua

Как война повлияла на топ-менеджмент и владельцев компаний в Украине Сегодня 08:02 — Личные финансы

Как война повлияла на топ-менеджмент и владельцев компаний в Украине

Уровень лояльности к работодателю среди топ-менеджеров был высоким до войны и остается высоким сейчас. Несмотря на то, что удовлетворенность условиями труда снизилась, а баланс работа-жизнь существенно сместился в пользу работы, топ-менеджеры не слишком стремятся менять место работы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками компании Gradus Research в партнерстве с Upscaling Coaching Agency.

Война создала двойной кризис на рынке труда: сократилось количество квалифицированных кадров в результате миграции с одной стороны, и сократилось количество имеющихся на рынке топ-позиций с другой. С такими проблемами согласны 74% опрошенных менеджеров.

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Большинство опрошенных руководителей гордятся тем, что они являются частью своей компании (сейчас 81%, до войны 84%) и осознают свою ценность для компании (сейчас 81% респондентов, а до войны таких было 80%).

Более трех четвертей опрошенных менеджеров (77%) не планируют менять работу (до войны этот показатель был на уровне 69%). И две трети респондентов (65%) удовлетворены зоной своей ответственности (до войны — 61%).

Подавляющее большинство опрошенных (88%) активно используют свои сильные навыки (до войны — 80%). А 81% респондентов считают, что их мнение учитывается при принятии важных решений (до войны — 76%).

Удовлетворенность работой и условиями снизилась. Это может быть связано как с реальными условиями, так и с общим контекстом и высоким стрессовым фоном.

Инфографика: Gradus Research

43% менеджеров считают свое вознаграждение неадекватным (до войны так считали менее трети опрошенных — 31%). Больше топ-менеджеров получают адекватное вознаграждение за свою работу.

В то же время баланс робота-жизнь ухудшился, 65% менеджеров не могут его соблюдать (до войны о такой проблеме заявляли 57% респондентов).

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Владельцы и топ-менеджеры стали работать более тесно и слаженно. Большинству опрошенных топ-менеджеров (83%) понятно, чего от них ждут в их компаниях (до войны этот показатель был на уровне 72%).

Инфографика: Gradus Research

57% топов удовлетворены взаимодействием/общением с владельцами, и этот показатель существенно вырос, ведь до войны он составил всего 39%.

Половина опрошенных менеджеров (50%) удовлетворены количеством и качеством обратной связи от владельцев (до войны таких было менее трети — 31%). 71% опрошенных руководителей удовлетворены уровнем своих полномочий и свободой действий. И здесь тоже констатируем значительный рост — этот показатель вырос в полтора раза во время войны.

Инфографика: Gradus Research

62% опрошенных топов считают, что война повысила эффективность взаимодействия менеджмента и владельцев. 50% менеджеров оценивают уровень доверия к решениям менеджмента со стороны владельца как высокий. А 68% менеджеров испытывают значительную поддержку со стороны владельцев.

78% опрошенных топов отмечают, что стратегия компании была пересмотрена. 42% менеджеров констатируют, что участие владельца в операционном управлении возросло.

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