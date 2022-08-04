Как война повлияла на рынок труда медицины и фармацевтики (инфографика) — Finance.ua

Как война повлияла на рынок труда медицины и фармацевтики (инфографика) Сегодня 14:01 — Личные финансы

Как война повлияла на рынок труда медицины и фармацевтики (инфографика)

Рынок труда находится в состоянии кризиса, восстановление профессиональных сфер происходит разными темпами. В сфере медицина и фармацевтика рост количества вакансий не столь динамичен, как у других наиболее востребованных профессий. Следовательно, в течение последних двух месяцев медики и фармацевты не попадают в топ-10 профессиональных сфер с наибольшим количеством вакансий.

Рынок труда в сфере медицины и фармацевтики в Украине демонстрировал стабильный рост с 2010 года. С этого времени наблюдается постоянно растущий дефицит этих специалистов. К примеру, в 2012 году соотношение количества вакансий к количеству резюме составляло 0,9, то есть на одну вакансию претендовал в среднем 1 специалист. В июле 2022 г. индекс конкуренции среди медиков и фармацевтов составляет 0,2. То есть шансы найти хорошую работу для соискателей в этой сфере очень высоки.

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Доля вакансий из профессиональной сферы Медицина, фармацевтика 2,2% от всех актуальных, а средняя предлагаемая заработная плата в сфере составляет 16 700 грн.

Где больше всего работы:

больше всего работы в Киеве — 25% от всех актуальных в сфере информации на сайте grc.ua;

Львовская область — 19,5%;



Одесская область — 18,5%;



Днепропетровская область — 12%;



Ивано-Франковская область — 6,5%.



75% вакансий предлагают работу на полный рабочий день. Сравнительно немало вакансий для скользящего графика вакансий — 22%, гибкий график — 3%.

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