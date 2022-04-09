Как война повлияла на рынок труда «голубых воротничков»: где и сколько зарабатывают (инфографика) — Finance.ua

Как война повлияла на рынок труда «голубых воротничков»: где и сколько зарабатывают (инфографика)

Сегодня 13:00 — Личные финансы

Украинский рынок труда заметно отреагировал на войну, которая длится уже больше месяца. Многие украинцы временно или совсем остались без работы. Изменилась и география поиска работников. Среди специалистов тоже произошли заметные изменения — количество вакансий продавцов снизилось на 40%.

OLX Работа исследовала, как изменилась ситуация на рынке вакансий «голубых воротничков» во время войны.

Кого ищут работодатели?

В марте работодатели сместили фокус внимания с работников сферы торговли. Количество вакансий продавцов снизилось с 10 тыс. до 6,3 тыс. Стало меньше вакансий и поваров, а предложения для официантов вообще исчезли из самых популярных. При этом сохраняется относительно стабильный спрос на грузчиков, охранников, курьеров, нянь и швей.

Чаще всего на протяжении OLX Работа искали водителей — 9,5 тыс. вакансий. Следует отметить, что в марте правительство разрешило водителям категории В управлять грузовиками, что значительно расширило аудиторию претендентов на такую работу. Также к списку популярных специалистов добавились строители, в которых сейчас нуждаются более тысячи работодателей.

Уровень заработной платы в марте

Уменьшение производства и активности потребителей негативно влияют на доходы компаний, а следовательно, и на их способность платить высокую заработную плату. Как следствие, в марте зарплаты на рынке рабочих профессий несколько просели. Однако есть и те, у кого зарплата в марте выросла — это курьеры.

В каких городах ищут работников?

Из-за внутренней миграции и релокейта бизнеса в марте наибольшая активность соискателей наблюдалась в западных областях Украины: в Закарпатской (12 откликов на одну вакансию), Черновицкой (9 откликов), Хмельницкой и Винницкой (по 8 откликов) областях. Наименьшая активность в областях, на территориях которых проходят боевые действия: по 1-2 отклика на вакансию. Вместе с тем мегаполисы, за исключением Львова, сохраняют лидерство по количеству вакансий: Киевская (15,2 тыс.), Днепропетровская (6,3 тыс.), Одесская (5,6 тыс.), Харьковская области (3 тыс.).

Для украинцев, оставшихся без работы из-за переезда или приостановки работы отдельных предприятий, на OLX создана категория « Работа, подобранная для тебя ». Таким образом, в поисковике отображаются наиболее релевантные объявления на основе данных из его Профиля кандидата. А бизнесу это позволяет оперативно закрывать вакансии на время войны.

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