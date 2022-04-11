Как восстановить утраченный из-за войны регистрационный номер налогоплательщика — Finance.ua
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Как восстановить утраченный из-за войны регистрационный номер налогоплательщика

Сегодня 09:06Личные финансы
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По обращению физлица контролирующий орган (налоговая) может выдать документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков — дубликат регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
Об этом сообщает ГНС в Одесской области.
Если нужно повторно получить документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре, из-за утраты или порчи такого документа физлицо должно подать в налоговый орган заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков по форме № 5ДР.

Какие документы нужны

Для заполнения Заявления по ф. № 5ДР используются данные документа, удостоверяющего личность, и других документов, подтверждающих изменения таких данных.
Если в документах, удостоверяющих личность, отсутствует информация о регистрации места проживания/нахождения лица или такая информация внесена в бесконтактный электронный носитель, имплантированный в указанные документы, лицо предъявляет:
  • справку о внесении информации в Единый государственный демографический реестр (далее — Реестр) и выданные документы, в форме выписки из Реестра;
  • справку о регистрации места жительства/нахождения лица, выданную органом регистрации, если после формирования выписки из Реестра изменились данные о месте жительства лица;
  • справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица или справку, подтверждающую местонахождение граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории или переселившихся с нее (при наличии таких документов) (пп. 3 п. 3 разд. ІІІ Положения № 822 ).
Документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре (карта налогоплательщика), предоставляется в течение трех рабочих дней со дня обращения физического лица, его представителя в контролирующий орган по месту жительства физического лица.
Граждане Украины, временно находящиеся за пределами населенного пункта проживания, могут обратиться за получением документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре, в любой налоговый орган. В этом случае срок выдачи документа может быть продлен до пяти рабочих дней.
По материалам: Finance.ua
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