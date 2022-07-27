Как восстановить автомобильные номерные знаки — Finance.ua
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Как восстановить автомобильные номерные знаки

Технологии&Авто
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Война оставила тысячи украинцев без жилья и автомобилей. Многие автомобили были повреждены или потеряли номерные знаки во время эвакуации, пишет yaizakon.com.ua.
Если вы потеряли свои номерные знаки, они повреждены или похищены, вы можете восстановить их в сервисных центрах МВД.
С собой необходимо иметь:
  • паспорт,
  • идентификационный код,
  • свидетельство о регистрации ТС,
  • справку из Национальной полиции (в случае угона номерного знака).
Администратор произведет перерегистрацию вашего ТС (обязательно его наличие) и выдаст новые номерные знаки.

Справка Finance.ua:

24 июля изменился механизм подготовки и переподготовки водителей. Чтобы получить удостоверение водителя, кандидатам в водители необходимо будет сделать 5 шагов:
  • пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена).
  • сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение.
  • выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение.
  • сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

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По материалам:
Finance.ua
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