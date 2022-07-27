Как восстановить автомобильные номерные знаки — Finance.ua

Как восстановить автомобильные номерные знаки Сегодня 19:45 — Технологии&Авто

Война оставила тысячи украинцев без жилья и автомобилей. Многие автомобили были повреждены или потеряли номерные знаки во время эвакуации, пишет yaizakon.com.ua

Если вы потеряли свои номерные знаки, они повреждены или похищены, вы можете восстановить их в сервисных центрах МВД.

С собой необходимо иметь:

паспорт,

идентификационный код,

свидетельство о регистрации ТС,

справку из Национальной полиции (в случае угона номерного знака).

Администратор произведет перерегистрацию вашего ТС (обязательно его наличие) и выдаст новые номерные знаки.

Справка Finance.ua:

24 июля изменился механизм подготовки и переподготовки водителей. Чтобы получить удостоверение водителя, кандидатам в водители необходимо будет сделать 5 шагов:

пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена).

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение.

выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение.

сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

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