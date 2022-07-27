Как восстановить автомобильные номерные знаки — Finance.ua

Как восстановить автомобильные номерные знаки
Война оставила тысячи украинцев без жилья и автомобилей. Многие автомобили были повреждены или потеряли номерные знаки во время эвакуации, пишет yaizakon.com.ua.
Если вы потеряли свои номерные знаки, они повреждены или похищены, вы можете восстановить их в сервисных центрах МВД.
С собой необходимо иметь:
- паспорт,
- идентификационный код,
- свидетельство о регистрации ТС,
- справку из Национальной полиции (в случае угона номерного знака).
Администратор произведет перерегистрацию вашего ТС (обязательно его наличие) и выдаст новые номерные знаки.
Справка Finance.ua:
24 июля изменился механизм подготовки и переподготовки водителей. Чтобы получить удостоверение водителя, кандидатам в водители необходимо будет сделать 5 шагов:
- пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена).
- сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение.
- выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение.
- сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года.
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