Как внутренним переселенцам получить е-рецепт — разъяснение Минздрава Сегодня 08:34 — Личные финансы

Как внутренним переселенцам получить е-рецепт — разъяснение Минздрава

Украинцы, изменившие местожительство или потерявшие связь со своим семейным врачом, могут получить е-рецепт у любого медика в заведении по местонахождению.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Для получения электронного рецепта на лекарства не нужно заключать или иметь активную декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. То есть украинцы, которые изменили место своего проживания или потеряли связь со своим семейным врачом, могут получить е-рецепт у любого врача в заведении, которое доступно для них по месту нахождения», — говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что для этого не обязательно заключать декларацию с семейным врачом, важно только быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ).

Как зарегистрироваться

Это простая процедура, которую быстро может осуществить любой врач. Для этого во время визита к врачу вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (это может быть внутренний паспорт, удостоверение и т.п.), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН), если таковой был присвоен, или документ об отказе от его присвоения, а для регистрации ребенка — свидетельство о рождении и документы, удостоверяющие личность законного представителя (отца или матери).

Если наоборот — семейный врач внутренне перемещенного лица переехал или сменил место работы — это также не препятствие для получения медицинской помощи и рецепта на лекарства.

«В таком случае медицинское учреждение должно обеспечить непрерывность предоставления услуг первичной медицинской помощи для пациентов, то есть вы можете обратиться к другому врачу, даже если у вас не заключена с ним декларация. А когда такая возможность появится — заключите декларацию с семейным врачом, ведь это существенно улучшает доступ к медицинской помощи, позволяет получать бесплатные услуги и направление на прием врачам-специалистам, когда это необходимо», — отмечают в Минздраве.

Также в министерстве напоминают, что есть врачи-специалисты, для приема которых не понадобится направление от семейного врача (например, гинеколог, стоматолог, психиатр, нарколог, фтизиатр или врач, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями). А при неотложных состояниях можно обратиться к любому врачу учреждения, которое сотрудничает с НСЗУ, тоже без направления.

В Минздраве подчеркивают, что любой врач (в частности, врач-специалист любой больницы), зарегистрированный в ЭСЗ, имеет техническую возможность зарегистрировать ВПЛ в этой системе, сформировать электронный рецепт на лекарства или электронное направление.

«Если ваш семейный или лечащий врач на связи, согласуйте удобный формат коммуникации, чтобы получать повторные рецепты на рецептурное лекарство дистанционно», — советуют в министерстве.

Уточняется, что в случае длительного лечения хронических заболеваний или, например, в случае рецидивирующих заболеваний, врач может выписать повторный е-рецепт дистанционно.

«Для этого следует обсудить такую возможность с врачом, а в случае необходимости — связаться с врачом в согласованном формате. При этом вы получите только SMS с номером рецепта и кодом его погашения, который нужно сообщить фармацевту в аптеке», — подчеркивают в Минздраве.

В ведомстве напоминают, что на время военного положения действует переходный период, в течение которого пациент может выбрать электронный или бумажный рецепт для приобретения рецептурных лекарств. При этом перечень рецептурных лекарств не изменился — все те лекарства, которые по-прежнему подлежали отпуску по рецепту , сейчас можно приобрести по электронному рецепту. По-прежнему остаются исключения для регионов, где идут боевые действия, а также на приобретение лекарства волонтерами для нужд медицинского фронта.

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