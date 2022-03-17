Как внутренне перемещенные лица могут получать пенсию — разъяснение правительства

Сегодня 14:02 — Личные финансы

В Министерстве социальной политики объяснили, как будут выплачивать пенсии в условиях войны.

Об этом пишет Twitter Министерства внутренних дел.

Для оставшихся в местах постоянного проживания, как и до войны, пенсию будут выплачивать в формате доставки домой мощностями «Укрпочты».

Если условия в регионе безопасны для жизни — люди могут получить пенсию самостоятельно, в ближайшем отделении «Укрпочты».

Те же, кто выехал в другие области страны, будут иметь два варианта получения пенсии.

Во-первых, переводом через Ощадбанк. Это можно сделать, не открывая банковский счет.

Во-вторых, «Укрпочта» будет переводить средства на почтовое отделение по новому фактическому месту жительства (или на любое автоматизированное отделение «Укрпочты»).

Ранее в Минсоцполитики заявляли, что начисление пенсий и социальной помощи успешно завершено во всех регионах. Социальные выплаты в марте начались 7 числа.

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