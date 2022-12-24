Как вернуть деньги из банкомата или терминала после отключения света — Finance.ua

Как вернуть деньги из банкомата или терминала после отключения света Сегодня 16:31 — Финтех и Карты

Как вернуть деньги из банкомата или терминала после отключения света

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснило , как вернуть деньги, если при пользовании банкоматом или терминалом выключили электроэнергию.

«Представьте, вы приходите в терминал положить деньги на карту. Половину суммы уже внесли, и вдруг операция сорвалась из-за отключения света. Что делать? Алгоритм действий объяснили в ПриватБанк е. Сразу же позвоните по телефону на горячую линию 3700 и подайте заявку на возврат средств. Сообщите номер терминала, его адрес, внесенную сумму и приблизительное время проведения операции. Когда заявка будет обработана и деньги в терминале пересчитают, недополученные средства вернут вам на карту», — объяснили в министерстве.

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Минреинтеграции напоминает, что получить наличные украинцы могут не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС.

Для этого необходимо оплатить любую покупку картой и попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен.

Также можно снять наличные с карты в Укрпочте и «Новой Почте», обратившись в любое отделение почтового оператора.

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