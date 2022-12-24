Как вернуть деньги из банкомата или терминала после отключения света — Finance.ua

Как вернуть деньги из банкомата или терминала после отключения света
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснило, как вернуть деньги, если при пользовании банкоматом или терминалом выключили электроэнергию.
«Представьте, вы приходите в терминал положить деньги на карту. Половину суммы уже внесли, и вдруг операция сорвалась из-за отключения света. Что делать? Алгоритм действий объяснили в ПриватБанке. Сразу же позвоните по телефону на горячую линию 3700 и подайте заявку на возврат средств. Сообщите номер терминала, его адрес, внесенную сумму и приблизительное время проведения операции. Когда заявка будет обработана и деньги в терминале пересчитают, недополученные средства вернут вам на карту», — объяснили в министерстве.
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Минреинтеграции напоминает, что получить наличные украинцы могут не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС.
Для этого необходимо оплатить любую покупку картой и попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен.
Также можно снять наличные с карты в Укрпочте и «Новой Почте», обратившись в любое отделение почтового оператора.
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