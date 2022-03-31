Как в период действия военного положения в налоговой отчетности по НДС декларируются налоговые обязательства и налоговый кредит — Finance.ua

Как в период действия военного положения в налоговой отчетности по НДС декларируются налоговые обязательства и налоговый кредит

Сегодня 17:05 — Личные финансы

Как сообщили в ГНС, налоговые обязательства и налоговый кредит, которые по состоянию на 24 февраля подтверждены зарегистрированными в Едином реестре налоговых накладных (далее — ЕРНН) налоговыми накладными и расчетами корректировки к ним, отражаются в соответствующих разделах налоговой отчетности в общем порядке;

налоговые обязательства и налоговый кредит, которые по состоянию на 24 февраля и до конца действия военного положения на всей территории Украины не подтверждены зарегистрированными в ЕРНН налоговыми накладными и расчетами корректировки к ним, отражаются в налоговой отчетности по НДС на основании имеющихся у плательщика первичных (расчетных) документов.

После окончания действия военного положения плательщики обязаны обеспечить регистрацию в ЕРНН всех налоговых накладных и расчетов корректировки, регистрация которых отсрочена на время действия военного положения.

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Все налоговые обязательства и налоговый кредит, задекларированные плательщиками во время действия такого военного положения на основании имеющихся у плательщика первичных (расчетных) документов, подлежат обязательному уточнению (приведению в соответствие) с учетом данных налоговых накладных и расчетов корректировки, зарегистрированных в ЕРНН.

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