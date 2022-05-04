Как уволить работника по собственному желанию в условиях военного положения — Finance.ua
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Как уволить работника по собственному желанию в условиях военного положения

Сегодня 15:01Личные финансы
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Согласно законодательству, работодатель имеет право увольнять работника по его желанию во время действия военного положения — закон этого не запрещает.
Какой порядок расторжения трудового договора по собственному желанию предусмотрен в условиях военного положения — объяснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Этот вопрос регулируется нормами Кодекса законов о труде Украины и Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».
Статья 38 Кодекса законов о труде предусматривает, что работник вправе расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом собственника или уполномоченный им орган письменно за две недели.
Однако заявления работников об увольнении с работы по собственному желанию могут быть обусловлены невозможностью продолжать работу:
  • переезд на новое местожительство;
  • перевод мужа или жены на работу в другую местность;
  • поступление в учебное заведение;
  • невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением; беременность;
  • уход за ребенком до достижения им четырнадцатилетнего возраста или ребенком с инвалидностью; уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или лицом с инвалидностью I группы;
  • выход на пенсию;
  • принятие на работу по конкурсу, а также по другим уважительным причинам).
В таком случае собственник или уполномоченный им орган должен расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.
Отметим, что согласно статье 4 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в связи с ведением боевых действий в районах, в которых расположено предприятие, учреждение, организация и возникновение угрозы для жизни и здоровья работника, он может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в его заявлении (кроме случаев принудительного привлечения к общественно полезным работам в условиях военного положения, привлечения к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры).

Справка Finance.ua:

  • из-за вооруженной агрессии россии в Украине многие компании полностью или частично лишились возможности работать из-за оккупации, боевых действий или их угрозы. Что таким предприятиям необходимо делать с работниками: продолжать держать штат и накапливать долги по зарплате и налогам или разорвать трудовые отношения? Ответы на эти вопросы дали в work.ua.
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По материалам: Finance.ua
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