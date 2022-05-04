Как уволить работника по собственному желанию в условиях военного положения — Finance.ua

Согласно законодательству, работодатель имеет право увольнять работника по его желанию во время действия военного положения — закон этого не запрещает.
Какой порядок расторжения трудового договора по собственному желанию предусмотрен в условиях военного положения — объяснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Этот вопрос регулируется нормами Кодекса законов о труде Украины и Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».
Статья 38 Кодекса законов о труде предусматривает, что работник вправе расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом собственника или уполномоченный им орган письменно за две недели.
Однако заявления работников об увольнении с работы по собственному желанию могут быть обусловлены невозможностью продолжать работу:
переезд на новое местожительство;
перевод мужа или жены на работу в другую местность;
поступление в учебное заведение;
невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением; беременность;
уход за ребенком до достижения им четырнадцатилетнего возраста или ребенком с инвалидностью; уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или лицом с инвалидностью I группы;
выход на пенсию;
принятие на работу по конкурсу, а также по другим уважительным причинам).
В таком случае собственник или уполномоченный им орган должен расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.
Отметим, что согласно статье 4 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в связи с ведением боевых действий в районах, в которых расположено предприятие, учреждение, организация и возникновение угрозы для жизни и здоровья работника, он может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в его заявлении (кроме случаев принудительного привлечения к общественно полезным работам в условиях военного положения, привлечения к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры).
Справка Finance.ua:
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