Как увеличить шансы на получение благотворительной помощи — советы Минсоцполитики
На платформе еДопомога благотворители по своему усмотрению выбирают, кому помочь, и должны быть уверены, что поддержат действительно тех людей, которые оказались в затруднительном положении.
Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.
«Отныне на платформе єДопомога человек, пострадавший от российской агрессии и желающий оставить заявку, имеет возможность пройти верификацию и подтвердить свою личность с помощью ID.Gov.ua», — сказано в сообщении.
Как отмечают в министерстве, человек, прошедший верификацию, имеет больше шансов быть отобранным благотворителем.
«Если вы уже зарегистрированный пользователь, то пройти верификацию можно, перейдя в настройку личного профиля на платформе єДопомога и нажав „Верифицироваться через ID.Gov.ua“», — добавили в Минсоцполитики
Как отметили в ведомстве, таким образом, услуги для людей через платформу єДопомога становятся более адресными.
Справка Finance.ua:
- гуманитарная платформа єДопомога создана Минсоцполитики при поддержке Минцифры, Всемирного Банка и ПРООН в Украине при финансовой поддержке Швеции;
- платформа содержит три направления: денежная помощь от государства (єДопомога государственная); получение и оказание волонтерской помощи (єДопомога волонтерская); выплаты от международных организаций (єДопомога международная);
- на платформе можно узнать, как получить деньги от государства, оставить заявку на помощь или предложить поддержать других в обеспечении продуктами питания, одеждой, лекарствами и т.п.
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