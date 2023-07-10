Как уничтожение Каховской ГЭС повлияло на рынок арбузов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как уничтожение Каховской ГЭС повлияло на рынок арбузов

Аграрный рынок
66
Как уничтожение Каховской ГЭС повлияло на рынок арбузов
Как уничтожение Каховской ГЭС повлияло на рынок арбузов
Президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник отметил, что в довоенный период в Украине засаживали арбузами 45−50 тысяч га, из них 15−17 тысяч га — в Херсонской области.
Но в прошлом году из-за российской оккупации попробовать ягоду, выращенную под южным солнцем, не удалось, поскольку местные фермеры не имели возможности ни посадить, ни вырастить ее. После частичной деоккупации региона земледельцам удалось засеять 2 тысячи га. Однако из-за совершенного россиянами теракта на Каховской ГЭС урожай на родине самых сладких арбузов потерян.
«Сколько гектаров уцелело и способны дать урожай — это вопрос, на который пока невозможно дать ответ. Территория ближе к Николаевщине пострадала меньше. Поэтому надеемся, что по крайней мере с половины засаженной земли удастся собрать урожай», — отметил Тарас Баштанник.

Арбузы масштабируют в других регионах

Но совсем без украинских арбузов потребители не останутся. Их выращивают уже по всей Украине — от Волыни до Черкасс.
На замещение херсонских арбузов за выращивание массово взялись аграрии из Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Ровенской и даже Закарпатской областей. Лидерами являются южные области — Николаевщина и Одесщина.
В настоящее время в Украине ягодой засажено примерно 32 тысячи га против довоенных 45−50 тыс. га. Однако даже вместе взятые области не получат столько арбузов, сколько собирала Херсонщина с 14 тысяч гектаров. Замещение не будет полноценным из-за климатических особенностей регионов.
«Первые херсонские арбузы обычно созревают уже в начале июля, выращенные в других областях — позже. Да и вкус у них не такой насыщенный и сладкий», — добавляет президент УПОА.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.