Как уничтожение Каховской ГЭС повлияло на рынок арбузов — Finance.ua

Как уничтожение Каховской ГЭС повлияло на рынок арбузов Сегодня 06:33 — Аграрный рынок

Как уничтожение Каховской ГЭС повлияло на рынок арбузов

Президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник отметил, что в довоенный период в Украине засаживали арбузами 45−50 тысяч га, из них 15−17 тысяч га — в Херсонской области.

Но в прошлом году из-за российской оккупации попробовать ягоду, выращенную под южным солнцем, не удалось, поскольку местные фермеры не имели возможности ни посадить, ни вырастить ее. После частичной деоккупации региона земледельцам удалось засеять 2 тысячи га. Однако из-за совершенного россиянами теракта на Каховской ГЭС урожай на родине самых сладких арбузов потерян.

«Сколько гектаров уцелело и способны дать урожай — это вопрос, на который пока невозможно дать ответ. Территория ближе к Николаевщине пострадала меньше. Поэтому надеемся, что по крайней мере с половины засаженной земли удастся собрать урожай», — отметил Тарас Баштанник.

Арбузы масштабируют в других регионах

Но совсем без украинских арбузов потребители не останутся. Их выращивают уже по всей Украине — от Волыни до Черкасс.

На замещение херсонских арбузов за выращивание массово взялись аграрии из Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Ровенской и даже Закарпатской областей. Лидерами являются южные области — Николаевщина и Одесщина.

В настоящее время в Украине ягодой засажено примерно 32 тысячи га против довоенных 45−50 тыс. га. Однако даже вместе взятые области не получат столько арбузов, сколько собирала Херсонщина с 14 тысяч гектаров. Замещение не будет полноценным из-за климатических особенностей регионов.

«Первые херсонские арбузы обычно созревают уже в начале июля, выращенные в других областях — позже. Да и вкус у них не такой насыщенный и сладкий», — добавляет президент УПОА.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.