Как унаследовать имущество, находящееся на временно оккупированной территории Украины — Finance.ua
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Как унаследовать имущество, находящееся на временно оккупированной территории Украины

Недвижимость
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Перед многими украинцами во время полномасштабной войны остро встал вопрос наследования имущества, которое находится на временно оккупированной территории Украины.
Об особенностях принятия и оформления наследства на временно оккупированной территории и обеспечения права на наследование лиц, проживающих на временно оккупированной территории, рассказывает волонтер системы БПП Кейван Марьяна Коломыйского местного центра по предоставлению БВПП.
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В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», правовой режим временно оккупированной территории предусматривает особый порядок обеспечения прав и свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории. Это означает, что:
  • любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом;
  • любой акт (решение, документ), изданный незаконно созданными органами и/или лицами, недействителен и не создает правовых последствий, кроме документов, подтверждающих факт рождения, смерти, регистрации (расторжения) брака лица на временно оккупированной территории, которые прилагаются к заявлению государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния.
Поэтому для наследования имущества, которое находится на временно оккупированной территории, гражданам следует обратиться в нотариальные органы на подконтрольной Украине территории. Например, если наследодатель на момент открытия наследства проживал на временно оккупированной территории, местом открытия наследства будет место подачи наследником (наследниками) первого заявления о принятии наследства.
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Обратите внимание! В случае смерти наследодателя на оккупированной территории перед обращением к нотариусу для принятия наследства необходимо установить факт смерти наследодателя на оккупированной территории. Для этого следует обратиться в ближайший местный суд на подконтрольной Украине территории. Такие заявления рассматриваются безотлагательно с момента подачи в суд. После получения решения суда в ближайшем отделе регистрации актов гражданского состояния (РАГС) выдается свидетельство о смерти.
Если место жительства наследодателя неизвестно, а недвижимое имущество или основная его часть (в случае отсутствия недвижимого имущества — основная часть движимого имущества) находится на временно оккупированной территории, местом открытия наследства также станет место подачи наследником (наследниками) первого заявления о принятии наследства.
Следует отметить, что законом не установлены правила выбора места подачи первого заявления (нет привязки к месту регистрации или справки ВПЛ).
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К заявлению о принятии наследства следует приложить следующие документы:

  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документы, подтверждающие родственные связи с наследодателем (свидетельство о рождении/браке);
  • завещание (при наличии);
  • паспорт и РНОКПП (идентификационный код) наследника/наследников;
  • подлинники правоустанавливающих документов на наследственное имущество.
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По материалам:
Я і закон
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