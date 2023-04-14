Как унаследовать имущество, находящееся на временно оккупированной территории Украины — Finance.ua

Как унаследовать имущество, находящееся на временно оккупированной территории Украины
Перед многими украинцами во время полномасштабной войны остро встал вопрос наследования имущества, которое находится на временно оккупированной территории Украины.
Об особенностях принятия и оформления наследства на временно оккупированной территории и обеспечения права на наследование лиц, проживающих на временно оккупированной территории, рассказывает волонтер системы БПП Кейван Марьяна Коломыйского местного центра по предоставлению БВПП.
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В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», правовой режим временно оккупированной территории предусматривает особый порядок обеспечения прав и свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории. Это означает, что:
- любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом;
- любой акт (решение, документ), изданный незаконно созданными органами и/или лицами, недействителен и не создает правовых последствий, кроме документов, подтверждающих факт рождения, смерти, регистрации (расторжения) брака лица на временно оккупированной территории, которые прилагаются к заявлению государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния.
Поэтому для наследования имущества, которое находится на временно оккупированной территории, гражданам следует обратиться в нотариальные органы на подконтрольной Украине территории. Например, если наследодатель на момент открытия наследства проживал на временно оккупированной территории, местом открытия наследства будет место подачи наследником (наследниками) первого заявления о принятии наследства.
Обратите внимание! В случае смерти наследодателя на оккупированной территории перед обращением к нотариусу для принятия наследства необходимо установить факт смерти наследодателя на оккупированной территории. Для этого следует обратиться в ближайший местный суд на подконтрольной Украине территории. Такие заявления рассматриваются безотлагательно с момента подачи в суд. После получения решения суда в ближайшем отделе регистрации актов гражданского состояния (РАГС) выдается свидетельство о смерти.
Если место жительства наследодателя неизвестно, а недвижимое имущество или основная его часть (в случае отсутствия недвижимого имущества — основная часть движимого имущества) находится на временно оккупированной территории, местом открытия наследства также станет место подачи наследником (наследниками) первого заявления о принятии наследства.
Следует отметить, что законом не установлены правила выбора места подачи первого заявления (нет привязки к месту регистрации или справки ВПЛ).
К заявлению о принятии наследства следует приложить следующие документы:
- свидетельство о смерти наследодателя;
- документы, подтверждающие родственные связи с наследодателем (свидетельство о рождении/браке);
- завещание (при наличии);
- паспорт и РНОКПП (идентификационный код) наследника/наследников;
- подлинники правоустанавливающих документов на наследственное имущество.
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