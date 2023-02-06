Как украинским переселенцам получить 1050 долларов от Дании — Finance.ua
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Как украинским переселенцам получить 1050 долларов от Дании

Личные финансы
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Как украинским переселенцам получить 1050 долларов от Дании
Как украинским переселенцам получить 1050 долларов от Дании
Датский совет по делам беженцев при финансировании Правительства Швейцарии предлагает ряд программ для поддержки внутренних переселенцев в Украине. Одним из направлений является предоставление грантов для поддержки предпринимателей в Украине. Детальнее об этом рассказали в ведомстве.
В рамках грантовой программы можно получить финансирование на сумму до 1050 долларов для поддержки существующего небольшого бизнеса или создания нового.

Кто может участвовать в программе:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ), зарегистрированные и проживающие на подконтрольной правительству Украины территории;
  • лица, зарегистрированные в населенных пунктах территориальных общин, которые расположены в районе проведения военных действий, перечень которых утвержден Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, приказом № 75 от 25.04.2022, и проживают на подконтрольной правительству Украины территории.
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Датский совет по делам беженцев обращает внимание, что покрытие районов Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью и рисков, связанных с ведением бизнес-деятельности или самозанятости в конкретном районе.

При отборе участников программы организаторы будут обращать внимание на:

  • жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи, понимание заявителем схемы ее реализации;
  • наличие опыта ведения бизнеса у заявителя;
  • актуальность и сбалансированность бюджета бизнес-идеи;
  • особое преимущество будет отдаваться семьям, имеющим социальную или финансовую уязвимость.
Главная цель программы состоит в предоставлении возможностей для восстановления и стабилизации доходов украинских предпринимателей. С деталями программы можно ознакомиться на сайте.

Другая помощь для бизнеса

  • Бесплатную юридическую помощь по ведению бизнеса оказывает предпринимателям государство. Ее можно получить через приложение «Дія».
  • Предприниматели могут также получить гранты на создание или поддержку бизнеса в «Дія».
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По материалам:
Телеканал 24
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