Как украинские компании используют ChatGPT и другие ИИ-сервисы: исследование — Finance.ua

Как украинские компании используют ChatGPT и другие ИИ-сервисы: исследование Сегодня 09:47 — Технологии&Авто

Как украинские компании используют ChatGPT и другие ИИ-сервисы: исследование

В марте 2023 года команда Projector AI Lab провела опрос сотрудников украинских компаний о том, как они используют технологии искусственного интеллекта. Опрос проводился в 150 компаниях, размером от 10 до более 1500 человек из разных отраслей: продуктовых, аутсорс- и аутстаф-компаниях, диджитал- и рекламных агентствах. Вот основные положения из этого исследования.

Какие сервисы ИИ используют и как часто

64% опрошенных сотрудников изучают эти сервисы по собственной инициативе. 15% указали, что их компания выделила по $100 на ИИ-инструменты на каждого.

51% из опрошенных компаний пробовали использовать ИИ, и время от времени их используют. 22% компаний используют такие сервисы широко, а еще 20% — либо редко, либо вообще не используют.

15% респондентов используют ИИ-инструменты собственной разработки, а еще 24% планируют или сейчас работают над такими сервисами для себя.

Среди самых популярных в украинских компаниях ИИ-сервисов: ChatGPT и Midjourney.

Какие профессионалы наиболее активно используют ИИ

Среди опрошенных компаний активно используют ИИ-сервисы дизайнеры: 65% респондентов указали, что такие специалисты уже перешли на ИИ-инструменты в их компаниях. Также среди специалистов, наиболее используемых ИИ в украинских компаниях:

копирайтеры (52%);

представители маркетинга и PR (49%);

руководители команд (39%);

инженеры-разработчики (21%).

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В основном украинские компании используют ИИ для создания идей и создания изображений.

Каковы преимущества, недостатки и риски в использовании ИИ

Среди преимуществ в использовании ИИ опрошенные называют скорость работы и уменьшение объема рутинных задач для сотрудников.

Среди рисков работы с ИИ называют:

ошибки и неточности в ответах ИИ — 20%.

11% озабочены вопросами общей безопасности использования ИИ и конфиденциальности данных.

9% указывают недостатком шаблонных результатов и в целом снижение качества результатов работы.

8% отметили проблемой вероятную потерю навыка «думать своей головой».

Только 6% указали среди рисков возможность потерять работу или иное негативное влияние на профессию.

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