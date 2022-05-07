Как украинцы относятся к пересечению границы по внутреннему паспорту и дистанционке госслужащих — опрос
Сегодня 09:21
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Как украинцы относятся к пересечению границы по внутреннему паспорту и дистанционной работе госслужащих. Об этом говорилось в опросе Интитута экономических исследований и политических консультаций.
Треть украинцев (33%) не поддерживают возможный запрет на пересечение госграницы по внутреннему паспорту,
более четверти опрошенных (26%) относятся к этому положительно.
В то же время 36% не смогли однозначно оценить это решение.
Таковы результаты онлайн-опроса, проведенного проектом «Поддержка Общественной Инициативы «За честную и прозрачную таможню».
Госслужба дистанционно. Также опрос показал, что большинство респондентов (68%) поддерживают идею о том, что госслужащие на период военного положения могут работать дистанционно, находясь в Украине. И только пятая часть (20%) относится к этой идее отрицательно.
В то же время, как показали результаты, отношение к такому формату работы госслужащих преимущественно негативное (64%), если при этом они будут находиться за границей. Только 18% респондентов считают эту идею приемлемой.
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