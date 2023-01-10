Как украинцу планировать семейный бюджет на 2023 год — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Как украинцу планировать семейный бюджет на 2023 год Сегодня 09:11 — Личные финансы

Как украинцу планировать семейный бюджет на 2023 год

Сложно планировать что-либо во время войны. Но именно такое понятие как планирование поможет отвлечься от негатива и понять, что мы все еще контролируем собственную жизнь. Если начать с таких небольших шагов как распределение семейного бюджета, планировать все остальное будет еще проще. Мы ведь не зависим от врага — мы сами отвечаем за собственную жизнь и благополучие, и никто, кроме нас, не имеет права вмешиваться в наш быт, планы и цели.

Большинству людей нужен какой-то способ видеть, куда уходят их деньги ежемесячно. Бюджет поможет вам лучше контролировать свои финансы и упростит сбережения денег для достижения ваших целей. Хитрость состоит в том, чтобы найти способ отслеживания ваших финансов, который вам подходит. Поэтому, если вы столкнулись с проблемой недостатка средств или у вас есть конкретная мечта, и вам нужны финансы для ее реализации, начните с этих шести шагов.

Шаг 1. Вычислите свой чистый доход

Основой эффективного бюджета является ваш чистый доход — это общая заработная плата за вычетом налогов. Сосредоточение на общей зарплате вместо чистого дохода может привести к перерасходу, поскольку вы будете думать, что у вас больше доступных денег, чем у вас.

Шаг 2. Отслеживайте свои расходы

Начните со списка постоянных расходов. Это регулярные ежемесячные счета, такие как аренда или ипотека, коммунальные услуги и оплата автомобиля. Далее перечислите свои переменные расходы — те, которые могут изменяться из месяца в месяц, например — продукты, газ и развлечения. Это область, где вы можете найти возможности для сокращения.

Если же вы столкнулись с проблемой, когда средств не хватает, и вам просто нужно дотянуть до следующей зарплаты, вы можете легко реанимировать финансовое положение — обратитесь за онлайн-кредитом. К примеру, CreditPlus кредитует украинцев разных социальных категорий и гарантированно предоставляет кредит под 0,01%. А еще до конца января в компании действует акция «Будь на зв’язку» для новых клиентов. Получите не только выгодный кредит, но и пополнение мобильного на 100 грн, чтобы всегда быть на связи с самыми родными.

Шаг 3. Ставьте реалистичные цели

Прежде чем начать анализировать информацию, которую вы отслеживаете, составьте список краткосрочных и долгосрочных финансовых целей. Достижение краткосрочных целей должно занять от одного до трех лет и может включать такие вещи, как создание экстренного фонда или погашение долга по кредитной карте.

Шаг 4. Составьте план

Используйте собранные вами переменные и постоянные затраты, чтобы понять, что вы потратите в ближайшие месяцы. Затем сравните это со своей чистой прибылью и приоритетами. Рассмотрите возможность установления конкретных и реалистичных лимитов затрат для каждой категории.

Вы можете еще больше распределить свои расходы на то, что вам нужно иметь, и то, что вы хотите иметь. К примеру, если вы ежедневно ездите на работу, вам нужен бензин. Однако ежемесячная подписка на музыку может считаться излишней прихотью. Это отличие становится важным, когда вы ищете способы перенаправить деньги на свои финансовые цели.

Шаг 5. Откорректируйте свои расходы, чтобы не выходить за пределы бюджета

Можете ли вы пропустить вечер в кинотеатре в пользу кинопросмотра дома? Если вы уже откорректировали свои расходы на нужды, посмотрите повнимательнее на свои расходы на ежемесячные платежи. При детальном рассмотрении «потребность» может быть просто тем, с чем «трудно расстаться».

Помните, даже небольшие сбережения могут в результате стоить больше денег. Вы можете быть удивлены тем, сколько дополнительных средств вы накапливаете, делая одну незначительную корректировку за раз.

Шаг 6. Регулярно просматривайте свой бюджет

После установления бюджета важно регулярно просматривать его и свои расходы, чтобы быть уверенным, что вы не отстаете от плана. Несколько элементов вашего бюджета могут меняться: вы можете получить повышение, ваши расходы могут измениться или вы можете добиться цели и захотеть спланировать новую. Какова бы ни была причина, возьмите за привычку регулярно проверять свой бюджет, следуя приведенным выше шагам.

CreditPlus По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.