Как украинцев обманывают при покупке авто на аукционе в США — Finance.ua
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Как украинцев обманывают при покупке авто на аукционе в США

Технологии&Авто
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Правоохранители предупредили украинцев об активизации мошенников, которые обещают пригнать автомобиль из-за границы, просят предоплату и присваивают деньги.
Так, недавно двое украинцев в социальной сети обнаружили объявление о продаже автомобилей из-за рубежа. Продавец пообещал выкупить на аукционе в США два дорогих автомобиля, а затем доставить их в Украину. За свои услуги он попросил предварительную оплату.
Покупатели тремя платежами перевели ему более 20 тысяч долларов. После этого продавец перестал выходить на связь и не выполнил взятые на себя обязательства.
Впоследствии на крючок попал еще один любитель доступных автомобилей из Штатов. Правда, во втором случае мужчина обеднел всего на 17 500 гривен. После этого так называемый «продавец» также перестал выходить на связь.
Следователи полиции по этим фактам открыли уголовные производства по ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по раскрытию преступлений.
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По материалам:
mmr.ua
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