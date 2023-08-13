Как украинцам взять кредит на жилье в Польше на льготных условиямх — Finance.ua

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Как украинцам взять кредит на жилье в Польше на льготных условиямх

Кредит&Депозит
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Как украинцам взять кредит на жилье в Польше на льготных условиямх
Как украинцам взять кредит на жилье в Польше на льготных условиямх
Недавно в Польше ввели ряд изменений, целью которых является помочь людям приобрести первое жилье. Украинцы также могут воспользоваться нововведениями.
Об этом рассказывает UAinKrakow.pl.

Программа «Первое жилье»

В июле в Польше заработала программа «Первое жилье», которая имеет два направления:
  • «Безопасный кредит» 2%, предусматривающий доплаты по кредиту при покупке первого жилья
  • «Жилищный счет», позволяющий накопить деньги на покупку первого жилья.
Как сообщается на сайте программы, принять участие в программе могут также иностранцы, ведущие домашнее хозяйство в Польше.
Список банков, в которых можно взять кредит или открыть счет в рамках программы, можно найти по ссылке.

Кредит на льготных условиях

В рамках программы «Безопасный кредит 2%» государство в течение 10 лет доплачивает взносы по кредиту — разницу между фиксированной банковской ставкой и процентной ставкой в ​​размере 2%.
Принять участие в программе могут люди, подпадающие под следующие критерии:
  • имеют менее 45 лет;
  • не являются сейчас и никогда не были владельцами жилья в Польше (в случае супругов, этому условию должен отвечать хотя бы один человек).
Один человек может взять кредит максимально на 500 тысяч злотых. А супруги или родители, воспитывающие ребенка, — максимально на 600 тысяч злотых.
Среди других важных условий программы:
  • собственный вклад максимально не должен превышать 200 тысяч злотых;
  • жилье можно выбрать как с первичного, так и со вторичного рынков;
  • отсутствуют ограничения по цене на 1 кв.м.
  • В период действия субсидии квартиру нельзя сдавать в аренду.

Сберегательный жилищный счет

Жилищный счет позволяет накопить деньги, чтобы приобрести жилье и получать денежные бонусы от государства. Накопления со счета можно тратить только на покупку жилья в Польше.

Кто может открыть жилищный счет:

  • человек, который не имеет в Польше квартиры, дома и планирует приобрести жилье;
  • семья, проживающая в одной квартире площадью до 50 кв.м. с двумя детьми, до 75 кв.м. — с тремя детьми, до 90 кв. м — с четырьмя детьми, для семей с 5 и более детьми ограничений нет.
  • человек, который получил жилье по наследству в период после начала сбережения и размер его накоплений не превышает 50% стоимости жилья.
Родители могут создать счет для ребенка.
Условия внесения средств на жилищный счет:
  • Минимальный месячный платеж на счет должен составлять 500 злотых (6000 злотых в год), а максимальный — 2000 злотых (24 000 злотых ежегодно).
  • Каждый год есть месяц, когда можно не производить вплаты, а накапливать средства.
За своевременно уплаченные взносы будет начислен жилищный бонус в размере суммы общего уровня инфляции или по показателю стоимости 1 кв. м недвижимости.
Бонус начисляется ежегодно и выплачивается единовременно. Для этого выбирается более благоприятный для вкладчика показатель.

Где найти больше информации о проекте

Желающие узнать больше о программе могут записаться на онлайн консультацию. Для этого нужно заполнить контактную форму по ссылке и ждать обратной связи.

Налоговые льготы на покупку жилья в Польше

С конца августа 2023 года войдут в силу изменения, связанные с отменой 2% налога на покупку первой квартиры жилья на вторичном рынке в Польше. На жилье первичного рынка это нововведение не распространяется.
Налог также отменили для лиц, покупающих впервые одноквартирные дома, при условии, что у покупателя не было раньше собственности.
Человек, который уже имеет в собственности более 5 жилищ и покупает следующие, с конца августа заплатит больший налог в размере 6% от общей суммы.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
uamedia
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