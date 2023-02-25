Как украинцам, пострадавшим от войны, получить 2200 гривен помощи — Finance.ua

Как украинцам, пострадавшим от войны, получить 2200 гривен помощи Сегодня 14:58 — Личные финансы

Наиболее уязвимые категории граждан, которые пострадали от войны и остаются в Украине, могут получить финансовую помощь от благотворительной организации BHA & Save The Children. Для этого можно обратиться в городскую администрацию.

Кто может рассчитывать на выплаты?

Сейчас организация оказывает помощь наиболее пострадавшим украинцам: семьям, потерявшим дом, пожилым людям и семьям с детьми.

​Приоритет предоставляется следующим категориям граждан:

семьи ВПЛ, перемещенные в течение последних 30 дней и не имеющие безопасного места жительства;

пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, оставшиеся без члена семьи, средств к существованию (поврежденный/утраченный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате проведения военных действий;

домохозяйства ВПЛ, которые не имеют безопасного жилья (собственного, арендованного или предоставленного/разделенного с родственниками) и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:

домохозяйство ведется женщиной;

домохозяйство ведется пожилым лицом (60+);

домохозяйство ведется лицом с инвалидностью;

домохозяйство с ребенком/детьми и лицом с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой (перелом, послеоперационное состояние и т.п.);

домохозяйство с ребенком/детьми и лицом пожилого возраста (60+);

домохозяйство с двумя и более детьми;

домохозяйство с ребенком/детьми под опекой;

домохозяйство с беременной женщиной или женщиной кормящей грудью (с ребенком/детьми в возрасте до 2 лет).

Размер помощи

Размер выплаты составляет 6600 гривен. Помощь будет поступать ежемесячно по 2200 гривен.

Как получить помощь

Для получения деталей программы можно обратиться на горячую линию по номеру 0 800 609 845, или по электронному адресу ukrainianresponse@savethechildren.org. В настоящее время BHA & Save The Children передают помощь преимущественно через городских властей.

Телеканал 24 По материалам:

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