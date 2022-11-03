Как украинцам должны пересчитать платежки из-за отключения коммуналки — Finance.ua

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Как украинцам должны пересчитать платежки из-за отключения коммуналки

Личные финансы
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Как украинцам должны пересчитать платежки из-за отключения коммуналки
Как украинцам должны пересчитать платежки из-за отключения коммуналки
Украинцы, которые до сих пор не имеют счетчиков на все коммунальные услуги, или же получают коммунальные услуги низкого качества, имеют право на перерасчет сумм в платежках. Речь идет о горячей и холодной воде и отоплении. При этом из-за отключения электроэнергии стоимость услуги не должна пересчитываться: платить нужно согласно показателям счетчика.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 151. В документе предусмотрены нормы, качество, периодичность предоставления коммунальных услуг.

Когда можно меньше платить за воду

Украинцы по правилам могут оставаться без воды на период до шести часов в сутки. При этом общий период без воды должен составлять до 30% общего времени предоставления услуги. Если воды нет более шести часов в сутки, то за каждые сутки нарушения допустимого отклонения сумма в платежке должна уменьшаться на 3,3%.
Предположим, что за месяц норму нарушали 5 раз. В этом случае сумма в платежке должна уменьшиться на 16,5%. К примеру, вместо 300 грн в месяц нужно будет заплатить только 250,5 грн.

Электроэнергия

Украинцы на 100% оборудованы счетчиками электроэнергии. Поэтому отдельных правил перерасчета сумм в платежках в постановлении нет. Если электроэнергии нет, то суммы в платежках будут уменьшаться за счет сокращения объемов потребления, отображаемых на счетчике.

Отопление

Кабмин, местные власти еще до начала отопительного сезона предупреждали, что температура в квартирах будет ниже на два градуса. При этом в определении правительства норматив так и не изменили. Соответственно, у украинцев остается возможность требовать перерасчета сумм в платежках. Если в квартире холоднее 18 градусов, за каждые сутки нарушения нормы сумма в платежке должна уменьшаться на 3,3%.

Горячая вода

Температура должна быть от 50 до 75 градусов. Если температура от 45 до 49 градусов, тариф должен снизиться на 10%, а если от 40 до 44 — на 30%. Если нет и 40 градусов, то можно платить по тарифу за холодную воду.

Когда можно вообще не платить

Как объясняют в правительстве, платить за коммунальные услуги (а именно — за воду и газ) не нужно, если вы не находитесь дома как минимум 30 дней. А вот если из-за войны вам предоставляют услуги в неполном объеме, вы вправе потребовать перерасчет.
Как объяснили Obozrevatel на горячей линии правительства, со справкой в случае вашего отсутствия в доме более 30 дней следует обратиться к поставщику коммунальной услуги. Например, в случае водоснабжения — это водоканал.
«Это норма закона, которая уже давно существует. Это не нововведение. Предусмотрено в ч. 1 ст. 7 Закона «О жилищно-коммунальных услугах», — пояснили в правительстве.
Если не менее 30 дней не проживаете в своих квартирах и домах, можно не платить:
  • за воду, если отсутствует счетчик;
  • за газ, если отсутствует счетчик.
Если же у вас есть счетчик, вы ежемесячно должны передавать показания, а если показания этого месяца соответствуют показаниям прошлого, то долг не будут начисляться. Такая норма закона не касается отопления, платы за содержание дома и придомовой территории.
По материалам:
Обозреватель
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