Как Украина торговала с россией до полномасштабной войны (инфографика) — Finance.ua

Как Украина торговала с россией до полномасштабной войны (инфографика) Сегодня 08:28 — Казна и Политика

Прошлой весной Украина официально прекратила торговые отношения с россией и ввела полное эмбарго на импорт товаров. До полномасштабного вторжения, несмотря на наличие взаимных санкций, россия оставалась одним из крупнейших торговых партнеров. Санкции запрещали импортировать из рф продовольственные товары, сигареты, лекарства, одежду, вагоны, локомотивы, минеральные удобрения. Но при этом Украина покупала нефтепродукты и уголь.

Об этом пишет «Слово и дело».

Инфографика: «Слово и дело»

Инфографика: «Слово и дело»

В 2014 году, несмотря на аннексию Крыма и начало войны на Донбассе, Украина экспортировала в россию товаров на 9,8 млрд долларов — на 33,7% меньше, чем годом ранее. Объем импорта составил 12,7 млрд долларов — сокращение на 45%.

В 2015 году объем экспорта в россию упал вдвое — до 4,8 млрд долларов, а импорта на 41% — до 7,5 млрд долларов.

В 2016 году Украина продала россии товаров на 3,6 млрд долларов (-25,6%), а купила — на 5,1 млрд (-31,3%).

В 2017 году Украина и россия нарастили торговлю: экспорт из Украины в рф за год составил 3,9 млрд долларов (+9,6%), импорт в Украину — 7,2 млрд долларов (+39,9%).

В 2018-м импорт российских товаров в Украину вырос еще на 12,3% — до 8,1 млрд долларов. В то время как экспорт в россию сократился до 3,7 млрд (-7,2%).

За 2019 год объем экспорта из Украины в россию составил 3,2 млрд долларов (-11,2%), импорта в Украину — 7 млрд (-13,7%). В 2020 году Украина продала рф продукции на 2,7 млрд долларов (-16,6%), а купила — на 4,5 млрд (-35%).

За 2021 год, предшествовавший полномасштабной войне, объемы торговли снова выросли. Украина экспортировала в россию товаров на 3,4 млрд долларов (+26,2%), а импортировала — на 6,1 млрд (+33,9%).

Наибольшую долю в украинском экспорте в россии составляли ядерные реакторы/котлы/машины, черные металлы, продукты, неорганическая химия, электрические машины, изделия из черных металлов. В 2015-2017 годах в топ пять товаров, которые Украина продавала россии, входили также картон и бумага, в 2019-2021 годах — пластмассы и полимерные материалы.

Украина, в свою очередь, больше всего закупала у россии минеральное топливо/нефть/нефтепродукты, ядерные реакторы/котлы/машины, удобрения, черные металлы.

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