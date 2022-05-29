Как учитываются доходы и имущество в Германии для получения пособия по безработице — Finance.ua

Как учитываются доходы и имущество в Германии для получения пособия по безработице

Сегодня 10:30 — Личные финансы

Уже с 1 июня все трудоспособные украинцы, нашедшие убежище от войны в Германии и получившие статус временной защиты, имеют право на получение пособия по безработице II (Arbeitslosengeld II или ALG II, также известное как Hartz IV или SGB II).

Прежде чем получать финансовую помощь, вы должны использовать свои средства, то есть свои доходы и имущество, которое может быть реализовано (за исключением, например, предметов домашнего быта).

Доходом считается любое получение денег после подачи заявления. Имущество — это то, чем вы владели до подачи заявления и что поддается измерению в деньгах.

Пособие по безработице вы можете получать и в том случае, если у вас есть работа, но ваш доход недостаточен для обеспечения средств к существованию.

Помощь в соответствии с SGB II предоставляется только по заявлению. Поэтому вам следует зарегистрироваться в своем центре занятости в Германии как можно раньше. Подача заявления бесплатно. Формуляры можно получить в центре занятости или скачать из интернета.

В заявлении нужно будет указать личные данные, данные всех членов семьи и иждивенцев, сведения об имеющемся доходе и имуществе.

Если вы недостаточно хорошо владеете немецким языком, можете для подачи заявления привести с собой того, кто им владеет. Если у вас нет такой возможности, узнайте в своем центре занятости, могут ли вам предоставить переводчика.

После подачи заявления вы должны лично появляться в своем центре занятости, если вас об этом попросят. Если вы не можете прийти в назначенное время, немедленно сообщите об этом в свой центр занятости и укажите причину.

При появлении любых изменений, которые могут повлиять на обеспечение (например, начало работы или учебы, переезд, рождение ребенка, увеличение сообщества потребностей), вы должны немедленно уведомить центр занятости.

В противном случае для вас могут возникнуть негативные последствия (возврат излишне выплаченных пособий, административное или уголовное преследование).

Нетрудоспособные украинцы, не являющиеся членами сообщества нужд, должны обращаться за социальной помощью в социальную службу Sozialamt.

Читайте больше в нашем материале:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.