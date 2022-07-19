Как участникам индустрии пережить криптозиму? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Как участникам индустрии пережить криптозиму? Сегодня 11:52 — Фондовый рынок

Как участникам индустрии пережить криптозиму?

Криптовалютный рынок и вся огромная индустрия, выстроенная вокруг него, включая целую армию профильных трейдеров, переживают далеко не самые лучшие времена. Обвал стоимости ведущих криптовалют подвел многих участников отрасли к грани выживания, а многих и за грань. И если еще пару месяцев назад на рынке шутили, что «зима близко», то теперь очевидно: криптозима уже здесь!

О состоянии крипторынка на сегодня, прогнозах, связанных с криптовалютами, безопасности работы с криптобиржами, ситуации в Huobi Group, включая кадровую и финансовую политику, рассказала в интервью финансовый директор Huobi Group, г-жа Лили Чжан и дает советы на примере своей компании.

Как работает Huobi в условиях «криптозимы»? В чем преимущество Huobi, чтобы противостоять ситуации?

Мы рады поделиться с вами тем, что бизнес-операции Huobi Global остаются надежными и стабильными среди так называемой криптозимы и не пострадали от кризиса за последние несколько месяцев.

Это стало возможным благодаря нашему стабильному денежному потоку и резерву безопасности в 20 000 BTC. Обратите внимание, что мы не замораживаем и не планируем замораживать депозиты и снятие средств для наших пользователей. Мы всегда придерживаемся своего обещания выплатить 100% наших обязательств перед клиентами и последние рыночные условия не повлияли на нашу способность это сделать.

Как Huobi обеспечивает безопасность активов пользователей в этой ситуации?

Huobi всегда ставит безопасность активов пользователей как самый высокий приоритет и имеет мощную и комплексную систему контроля рисков и безопасности, не имеющую себе равных в отрасли. Активы наших пользователей хранятся в холодных кошельках и изолированы от средств, обеспечивающих работу нашей биржи. У нас также есть 20 000 биткоинов для защиты от спада рынка и сложных ситуаций.

За последние девять лет у Huobi никогда не было никаких инцидентов безопасности, в отличие от многих других бирж. Мы самая безопасная и старейшая криптобиржа в мире. Мы всегда считаем безопасность активов самым важным предложением нашей биржи.

Поскольку многие инвесторы теряют доверие к криптовалюте, что вы предлагаете им делать? Каково ваше мнение относительно будущего индустрии блокчейнов?

Поскольку рынок считается медвежьим, я бы рекомендовала инвесторам проводить более осторожную оценку, прежде чем инвестировать в любые токены или проекты , и избегать установления слишком амбициозных целей. Есть много бирж, имеющих финансовые проблемы, но крупные централизованные биржи, такие как Huobi Global , остаются относительно безопасными, учитывая их размер.

Что касается будущего отрасли, Huobi Global продолжает оптимистично смотреть на долгосрочный потенциал отрасли будет и дальше инвестировать в инфраструктуру будущего, поскольку у нас есть значительный денежный поток.

Мы инвестируем значительные средства в проекты по всему миру, тем самым развивая наш бизнес во всем мире и выходя на новые рынки.

Что, по вашему мнению, важно сделать промышленным игрокам, чтобы преодолеть зиму?

Чтобы завоевать доверие, игрокам отрасли важно соблюдать нормативные акты и предлагать безопасные профессиональные услуги пользователям.

Во-вторых, поскольку сейчас критическое время для отрасли, я считаю, что игроки отрасли должны объединиться друг с другом больше, чем когда-либо. Мы призываем всех содействовать развитию отрасли и совместно защищать безопасность пользователей.

В-третьих, ведущие игроки отрасли должны взять на себя ответственность играть роль стабилизатора здорового развития отрасли и поддерживать проекты, имеющие большой потенциал, но сталкивающиеся с временными трудностями.

Huobi Global По материалам:

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