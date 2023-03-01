Как сотрудничество специалистов Энергоатома и Westinghouse поможет вытеснить россию с мирового рынка ядерного топлива — Finance.ua

Как сотрудничество специалистов Энергоатома и Westinghouse поможет вытеснить россию с мирового рынка ядерного топлива
В ходе рабочего визита в Швецию министр энергетики Украины Герман Галущенко посетил завод по производству ядерного топлива американской компании Westinghouse.
Об этом сообщает Минэнергетики.
Герман Галущенко также пообщался с украинскими специалистами-ядерщиками, работающими над общим проектом Westinghouse и НАЭК «Энергоатом» по производству ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440.
Соответствующий Меморандум между компаниями был подписан в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году и сейчас совместные усилия направлены на максимальное ускорение его реализации. По словам министра, сегодня это вопрос не только Украины, но и всей Европы.
Это вопрос скорейшего избавления зависимости от российского ядерного топлива, а соответственно — и эффективности будущих санкций в отношении ядерной отрасли россии.
«Результаты нашей кооперации вдохновляют и дают уверенность в том, что уже в этом году мы исключим россию из перечня игроков на рынке ядерного топлива. Этому будет способствовать тесное и плодотворное сотрудничество специалистов Westinghouse и Энергоатома», — подчеркнул Герман Галущенко.
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