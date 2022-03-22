Как сообщить о благотворителях-мошенниках: программисты создали бот «Стоп Остап» — Finance.ua

Как сообщить о благотворителях-мошенниках: программисты создали бот «Стоп Остап»

Сегодня 09:13 — Личные финансы

В Telegram заработал бот «Стоп Остап», с помощью которого можно сообщить о благотворителях-мошенниках.

Об этом сообщает издание Mezha.

Бот «Стоп Остап» разработан сообществом IT-благотворителей по заказу компетентных органов. Он собирает все факты возможных мошенничеств, намерений нажиться на благотворительности и желании людей помочь украинской армии.

Для того чтобы сообщить о случае, который может быть мошенничеством:

перейдите в Telegram-бот «Стоп Остап»;

выберите в меню «Сообщить»;

отправьте в бот сообщение, описывающее случай мошенничества;

можно также отправлять скриншоты, фотографии, файлы и т.д. (одним сообщением и не более 50 МБ).

По каждому факту подтвержденного мошенничества будет проводиться расследование, говорится в описании «Стоп Остап». Какие органы выступили заказчиками бота — не сообщается.

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