Как сообщить о благотворителях-мошенниках: программисты создали бот «Стоп Остап» — Finance.ua
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Как сообщить о благотворителях-мошенниках: программисты создали бот «Стоп Остап»

Сегодня 09:13Личные финансы
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В Telegram заработал бот «Стоп Остап», с помощью которого можно сообщить о благотворителях-мошенниках.
Об этом сообщает издание Mezha.
Бот «Стоп Остап» разработан сообществом IT-благотворителей по заказу компетентных органов. Он собирает все факты возможных мошенничеств, намерений нажиться на благотворительности и желании людей помочь украинской армии.
Для того чтобы сообщить о случае, который может быть мошенничеством:
  • перейдите в Telegram-бот «Стоп Остап»;
  • выберите в меню «Сообщить»;
  • отправьте в бот сообщение, описывающее случай мошенничества;
  • можно также отправлять скриншоты, фотографии, файлы и т.д. (одним сообщением и не более 50 МБ).
По каждому факту подтвержденного мошенничества будет проводиться расследование, говорится в описании «Стоп Остап». Какие органы выступили заказчиками бота — не сообщается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Ain.Ua
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