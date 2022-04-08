Как сохранить сбережения во время войны: советы от Фонда гарантирования — Finance.ua

Как сохранить сбережения во время войны: советы от Фонда гарантирования

Сегодня 11:03 — Личные финансы

В условиях военного времени и непредсказуемых ситуаций важно, кроме прочего, сохранить свое финансовое положение, чтобы остаться платежеспособными. Для этого нужно знать, как обращаться со сбережениями, какой запас наличных денег иметь.

Несколько важных советов, которые помогут сохранить ваши сбережения и спокойствие, дали в Фонд гарантирования вкладов.

Полезные советы:

Хранить сбережения дома в такое время — сомнительное решение, за два месяца войны банковская система устояла, следовательно, крепкая. Большинство своих сбережений лучше хранить на банковской карте с постоянным доступом к собственным средствам.

Если вы остаетесь в Украине и проживаете в прифронтовых городах или пгт, селах, где расчет картой ограничен или его совсем нет, снимайте наличные, сколько позволяет лимит банка.

Если вы находитесь в более безопасном месте, лучше часть средств оставить на банковских картах, ведь никто предсказать дальнейшее развитие событий не может, а это поможет уберечь жизнь инкассаторов, которые рискуют жизнью, когда подкрепляют банкоматы наличными.

Если планируете выезд за границу, оставляйте деньги на банковских картах, рассчитываться картами украинских банков за границей можно без проблем.

Решение хранить средства на депозитном или текущем счете в банке обеспечит вам 100% гарантию сохранения ваших сбережений.

Также в ФГВФЛ напомнили, что 17 марта 2022 года Президент Украины выступил с инициативой введения во время действия военного положения 100% гарантирования банковских вкладов физических лиц, которую поддержали Фонд гарантирования вкладов и НБУ.

«Для претворения этой инициативы в жизнь 22 марта 2022 года комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины рекомендовал к рассмотрению парламентом законопроект № 5542-1 с введением 100% гарантий», — рассказали в ведомстве.

01 апреля 2022 года этот документ ВРУ приняла во втором чтении.

Что означают принятые изменения для вкладчиков банков?

Действовать 100% гарантии начинают со дня вступления в силу законопроекта № 5542-1 для вкладчиков платежеспособных на это время банков.

На время действия военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия вводятся 100% гарантии по вкладам физических лиц и ФЛП, если в период действия 100% гарантий будет начата процедура вывода какого-либо банка, его вкладчикам Фонд будет возмещать всю сумму вклада (вместе с начисленными процентами, если это был депозит).

После окончания трехмесячного периода со дня отмены или прекращения действия военного положения сумма гарантированного возмещения составит 600 тыс. грн.

Кстати, вы можете получить больше с вашего депозита. Finance.ua договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Деньги никогда не помешают. А выгодное увеличение процента можно оформить в три шага.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.