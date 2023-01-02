Как сохранить электроприборы во время аварийных отключений света — советы ГСЧС — Finance.ua
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Как сохранить электроприборы во время аварийных отключений света — советы ГСЧС

Личные финансы
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В Украине продолжают применяться аварийные и плановые отключения света из-за дефицита электроэнергии в системе. Электротехника может выйти из строя из-за перепадов напряжения после возобновления электроснабжения.
ГСЧС дало советы о том, как уберечь имущество при отключении света.
  • ﻿﻿Отключайте электроприборы от сети во время отключения электричества, используйте стабилизаторы напряжения.
  • ﻿﻿Включайте приборы через полчаса после подачи тока. Делать это следует поэтапно, чтобы не появлялся резкий скачок потребления.
  • Покупайте только сертифицированные электроприборы и электротехнику в лицензированных точках продаж. Используйте их в соответствии с инструкцией.
  • Контролируйте использование приборов обогрева и генераторов.
  • Запрещается устанавливать электророзетки, выключатели, переключатели и подобные аппараты на горючем основании (конструкции).
ГСЧС призывает не использовать газовые плиты для обогрева помещений. Граждан просят не пытаться самостоятельно возобновить электроснабжение через вмешательство в электрощитовые домов.
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Также украинцев призывают использовать электрогенераторы только вне помещений. К тому же в помещении или на балконе нельзя разводить костер для обогрева.
Граждан просят с пониманием относиться к временным отключениям электроэнергии.

Как обезопасить свою технику от отключений электроэнергии

По материалам:
Finance.ua
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