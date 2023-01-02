Как сохранить электроприборы во время аварийных отключений света — советы ГСЧС Сегодня 15:13 — Личные финансы

В Украине продолжают применяться аварийные и плановые отключения света из-за дефицита электроэнергии в системе. Электротехника может выйти из строя из-за перепадов напряжения после возобновления электроснабжения.

ГСЧС дало советы о том, как уберечь имущество при отключении света.

﻿﻿Отключайте электроприборы от сети во время отключения электричества, используйте стабилизаторы напряжения.

﻿﻿Включайте приборы через полчаса после подачи тока. Делать это следует поэтапно, чтобы не появлялся резкий скачок потребления.

Покупайте только сертифицированные электроприборы и электротехнику в лицензированных точках продаж. Используйте их в соответствии с инструкцией.

Контролируйте использование приборов обогрева и генераторов.

Запрещается устанавливать электророзетки, выключатели, переключатели и подобные аппараты на горючем основании (конструкции).

ГСЧС призывает не использовать газовые плиты для обогрева помещений. Граждан просят не пытаться самостоятельно возобновить электроснабжение через вмешательство в электрощитовые домов.

Также украинцев призывают использовать электрогенераторы только вне помещений. К тому же в помещении или на балконе нельзя разводить костер для обогрева.

Граждан просят с пониманием относиться к временным отключениям электроэнергии.

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