Как сформировать заявление-расчет по е-больничным — Finance.ua

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Как сформировать заявление-расчет по е-больничным

Личные финансы
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Как сформировать заявление-расчет по е-больничным
Как сформировать заявление-расчет по е-больничным
Для получения помощи по электронному больничному работодатель должен сформировать и подать в Фонд социального страхования Украины заявление-расчет.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины на странице в Facebook.
Форма заявления-расчета для получения средств на выплату пособия по е-больничным не изменилась и тождественна для бумажных и электронных больничных.
Заявление-расчет можно подать:
  • онлайн с помощью специализированного клиентского программного обеспечения;
  • на бумажных носителях.
Алгоритм действий для формирования заявления-расчета по е-больничным следующий:
  • первые шесть колонок остаются без изменений, а поле «Серия» необходимо оставить пустым;
  • в поле «Номер» указывается номер электронного больничного, состоящий из 19 знаков и генерируемый в формате ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХ-Х (где ХХХХХХ — номер случая нетрудоспособности, ХХХХХХХХХХХ — порядковый номер листка нетрудоспособности, Х — номер версии);
  • в следующем поле нужно указать, является ли е-больничный первичным, или продлением (цифры 1 или 2 соответственно). Определить это поможет уникальный номер случая нетрудоспособности. Уникальный номер листка нетрудоспособности содержит: номер случая нетрудоспособности; порядковый номер листка нетрудоспособности; номер версии;
  • в десятой колонке указывается обновленный код причины нетрудоспособности — он отличается от бумажных больничных.
В е-больничных причины нетрудоспособности бывают:
  • временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанных с несчастным случаем на производстве;
  • беременность и роды;
  • необходимость ухода за больным ребенком;
  • необходимость ухода за больным членом семьи;
  • необходимость ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за таким ребенком;
  • карантин, установленный в соответствии с законодательством;
  • протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;
  • нахождение в отделении санаторно-курортного учреждения;
  • временный перевод застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, ниже оплачиваемую работу (может быть с отметкой о связи случая временной нетрудоспособности с профессиональной деятельностью пациента);
  • пребывание в самоизоляции, обсервации во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СoV-2.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Finance.ua
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