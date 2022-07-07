Как сформировать заявление-расчет по е-больничным — Finance.ua

Как сформировать заявление-расчет по е-больничным
Для получения помощи по электронному больничному работодатель должен сформировать и подать в Фонд социального страхования Украины заявление-расчет.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины на странице в Facebook.
Форма заявления-расчета для получения средств на выплату пособия по е-больничным не изменилась и тождественна для бумажных и электронных больничных.
Заявление-расчет можно подать:
- онлайн с помощью специализированного клиентского программного обеспечения;
- на бумажных носителях.
Алгоритм действий для формирования заявления-расчета по е-больничным следующий:
- первые шесть колонок остаются без изменений, а поле «Серия» необходимо оставить пустым;
- в поле «Номер» указывается номер электронного больничного, состоящий из 19 знаков и генерируемый в формате ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХ-Х (где ХХХХХХ — номер случая нетрудоспособности, ХХХХХХХХХХХ — порядковый номер листка нетрудоспособности, Х — номер версии);
- в следующем поле нужно указать, является ли е-больничный первичным, или продлением (цифры 1 или 2 соответственно). Определить это поможет уникальный номер случая нетрудоспособности. Уникальный номер листка нетрудоспособности содержит: номер случая нетрудоспособности; порядковый номер листка нетрудоспособности; номер версии;
- в десятой колонке указывается обновленный код причины нетрудоспособности — он отличается от бумажных больничных.
В е-больничных причины нетрудоспособности бывают:
- временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанных с несчастным случаем на производстве;
- беременность и роды;
- необходимость ухода за больным ребенком;
- необходимость ухода за больным членом семьи;
- необходимость ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за таким ребенком;
- карантин, установленный в соответствии с законодательством;
- протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;
- нахождение в отделении санаторно-курортного учреждения;
- временный перевод застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, ниже оплачиваемую работу (может быть с отметкой о связи случая временной нетрудоспособности с профессиональной деятельностью пациента);
- пребывание в самоизоляции, обсервации во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СoV-2.
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