Как сформировать заявление-расчет по е-больничным — Finance.ua

Как сформировать заявление-расчет по е-больничным Сегодня 09:31 — Личные финансы

Как сформировать заявление-расчет по е-больничным

Для получения помощи по электронному больничному работодатель должен сформировать и подать в Фонд социального страхования Украины заявление-расчет.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины на странице в Facebook.

Форма заявления-расчета для получения средств на выплату пособия по е-больничным не изменилась и тождественна для бумажных и электронных больничных.

Заявление-расчет можно подать:

онлайн с помощью специализированного клиентского программного обеспечения;

на бумажных носителях.

Алгоритм действий для формирования заявления-расчета по е-больничным следующий:

первые шесть колонок остаются без изменений, а поле «Серия» необходимо оставить пустым;

в поле «Номер» указывается номер электронного больничного, состоящий из 19 знаков и генерируемый в формате ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХ-Х (где ХХХХХХ — номер случая нетрудоспособности, ХХХХХХХХХХХ — порядковый номер листка нетрудоспособности, Х — номер версии);

в следующем поле нужно указать, является ли е-больничный первичным, или продлением (цифры 1 или 2 соответственно). Определить это поможет уникальный номер случая нетрудоспособности. Уникальный номер листка нетрудоспособности содержит: номер случая нетрудоспособности; порядковый номер листка нетрудоспособности; номер версии;

в десятой колонке указывается обновленный код причины нетрудоспособности — он отличается от бумажных больничных.

В е-больничных причины нетрудоспособности бывают:

временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанных с несчастным случаем на производстве;

беременность и роды;

необходимость ухода за больным ребенком;

необходимость ухода за больным членом семьи;

необходимость ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за таким ребенком;

карантин, установленный в соответствии с законодательством;

протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;

нахождение в отделении санаторно-курортного учреждения;

временный перевод застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, ниже оплачиваемую работу (может быть с отметкой о связи случая временной нетрудоспособности с профессиональной деятельностью пациента);

пребывание в самоизоляции, обсервации во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СoV-2.

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