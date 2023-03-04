Как сэкономить при покупке авто — Finance.ua

Как сэкономить при покупке авто Сегодня 17:30 — Личные финансы

Как сэкономить при покупке авто

Прошлый год стал катастрофическим для украинского авторынка. Большое количество автомобилей было потеряно из-за действий российских окупантов.

Хотя объемы продаж автомобилей значительно упали, все-таки украинцы не перестали покупать новые колеса, пишут «Вікна».

Украинский авторынок во время войны

Если в 2021 году было продано 103 000 новых автомобилей, то за прошлый год всего 40 000. То есть падение рынка составляет 62%.

«Но главное, что рынок выстоял», — говорит глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

Читайте также Как и когда регистрировать авто в Польше: советы украинским водителям

Сейчас, даже если ты хочешь купить новый автомобиль, сразу из салона на нем не уедешь. Надо подождать месяц, а то и два. Ведь автомобили завозят в Украину в ограниченном количестве из соображений безопасности.

Также из-за войны логистические пути значительно усложнились. Автовозы выстаивают очереди на границе, едут по гораздо более длинным маршрутам, потому что доставлять машины по морю теперь проблематично.

Как сэкономить при покупке авто

Цены на новые авто сейчас достигают просто безумных значений. Ведь курс доллара , если сравнить с тем, что был до полномасштабного вторжения, значительно вырос.

Впрочем, здесь есть приятные нюансы. Особенно для тех, кто сохранил сбережения в долларе и давно планировал покупку автомобиля. Некоторые автодилеры снизили стоимость авто, если считать в иностранной валюте.

Читайте также Как подготовить автомобиль к поездке за границу: техническая и бюрократическая сторона

Во-первых, благодаря тому, что импортеры ориентируются на официальный курс НБУ, а не тот, что есть в обменниках. А во-вторых, сама политика Нацбанка помогла удержать цены от резких скачков.

Чтобы авто сейчас покупали, навстречу идут и банки. Они предлагают практически беспроцентные кредиты на два или три года.

Впрочем, для этого обязательно нужно делать страховку каско, которая может достигать 8% стоимости машины. Но многим людям даже с такими условиями новые авто сейчас просто не по карману. Поэтому многие выбирают такие же, но подержанные. При этом можно рассматривать не очень популярные, а значит, более дешевые модели. Их цены колеблются в пределах $3000–8000.

Между тем автодилеры надеются, что авторынок скоро сможет стабилизироваться, и завозят в Украину все новые и новые модели.

Добавим, что страхование каско защитит ваш автомобиль от возможных лишений на дорогах. Каско покрывает риски ДТП, похищение, стихийные бедствия и т.д. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

Вікна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.