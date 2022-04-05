Как сэкономить на автостраховании в Европе — Finance.ua
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Как сэкономить на автостраховании в Европе

Сегодня 19:05Страхование
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Как сэкономить на автостраховании в ЕвропеКак сэкономить на автостраховании в Европе, oneclick.ua
С 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, более 4,1 млн украинцев выехали за границу. Выезд в Европу на собственном транспорте — удобный, но недешевый вариант.
Где не стоит переплачивать за автострахование, а где его нужно приобрести, Finance.ua подробно рассказывает в статье Автострахование в Европе для украинцев: где сэкономить.
Польша. При пересечении границы Польши можно оформить бесплатную страховку — Автогражданку на 1 месяц. Ее предоставляют три страховые компании:
  • PZU;
  • ERGO;
  • Warta.
Такая страховка действует только на территории Польши. По истечении срока вам придется оформить новый полис.
Если планируете ехать вглубь Европы, имейте в виду — у вас должна быть Автогражданка каждой «транзитной» страны, через которую вы будете проезжать.
Существенно сэкономить вам позволит Зеленая карта. Это, по сути, та самая Автогражданка, только международного образца. На сегодняшний день она действует более чем в 40 странах, то есть во всей Шенгенской зоне и некоторых странах СНГ.
Чехия. Чехия также предоставляет бесплатную страховку — Автогражданку на 2 месяца. Такая страховка действует только на территории Чехии. Выехать с ней в другую страну вам не удастся, а по истечении срока действия этого полиса нужно будет оформить новую страховку.
Молдова. Никто из пограничников — ни украинских, ни молдавских — не будет проверять наличие Зеленой карты. Однако после въезда на территорию Молдовы украинцы получат 24 часа на приобретение страхового полиса. Либо это будет местная Автогражданка, либо Зеленая карта, выписанная молдавской страховой. Выгоднее всего заранее приобрести Зеленую карту в Украине.
Германия. Немцы разрешили украинцам находиться на территории своей страны без страхового полиса до 31 мая 2022 года. В случае ДТП ответственность берет на себя местное страховое бюро — аналог МТСБУ.
Венгрия. На границе украинцы могут купить автострахование по сниженной цене. Полис на 30 дней обойдется в 3 евро. Это так называемый полис пограничного страхования, который будет действовать в странах ЕС и Швейцарии. По истечении срока придется покупать полноценную страховку.
Дания. Для беженцев из Украины страна предоставляет полис пограничного страхования на 30 дней бесплатно.
Эстония. Страна предоставляет полис пограничного страхования до 3 месяцев бесплатно, однако оставляет за собой право отменить это решение в любое время.
Австрия. Пока нет скидок или бесплатных автостраховок, но страна поддержала украинцев и освободила от оплаты виньетки (виньетка в форме наклейки продается в австрийских автоклубах, почтовых отделениях, на заправках, распространяется вместе с газетами и журналами. — Ред.) для передвижения.

Цена вопроса

Наличие страхового полиса для авто — обязательное условие законного пребывания вашего транспорта в Европе. Вы можете оформить полис Зеленая карта, действующая на всей территории ЕС, и свободно передвигаться, или локально в определенной стране оформить Автогражданку.
Немного математики: Автогражданка в Европе в зависимости от страны стоит от 400 до 900 евро в год. Приобретаемая в Украине Зеленая карта на год — около 200 евро. Экономия значительна, а переплата в наше время — недоступная роскошь.
При отсутствии полиса автострахования штраф в зависимости от страны может составлять от 150 до 1 тыс. евро.

Что делать, если бесплатный полис заканчивается, а вы пока не планируете возвращаться?

Здесь есть два варианта:

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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