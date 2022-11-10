Как родственникам пропавших без вести получить пенсию по потере кормильца — Finance.ua

Как родственникам пропавших без вести получить пенсию по потере кормильца Сегодня 08:29 — Личные финансы

Если человек пропал без вести, у членов его семьи через месяц после внесения соответствующей информации в Единый реестр досудебных расследований возникает право на получение пенсии. Кто может получить выплаты, если родственник пропал без вести, и как их оформить — рассказали в Минреинтеграции.

Кому назначается выплата:

детям до 18 лет;

детям от 18 до 23 лет, обучающимся по дневной форме, до окончания учебы;



детям-сиротам — до 23 лет независимо от факта обучения;



мужу или жене, родителям такого лица, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;



мужу или жене, а в случае их отсутствия — одному из родителей, брату или сестре, дедушке или бабушке кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет;



родителям и мужу или жене лица, пропавшего без вести, которые не были на его содержании. Они имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если в результате такого исчезновения лишились источника средств к существованию.



Какие льготы предусмотрены

Путевки в санаторно-курортные заведения с оплатой 50% стоимости. 50% скидка на оплату квартиры и плату за коммунальные услуги.

Право на безвозмездный проезд во всех видах городского транспорта в пределах района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов.

Члены семей имеют право на земельный участок и помощь от органов местного самоуправления в строительстве.

Право на бесплатное получение в частную собственность жилого помещения, занимаемого в домах государственного жилищного фонда, и внеочередное право на улучшение жилищных условий.



Для подачи заявки можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Также это можно сделать онлайн:

— через веб-портал электронных услуг ПФУ,

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