Как родственникам пропавших без вести получить пенсию по потере кормильца — Finance.ua
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Как родственникам пропавших без вести получить пенсию по потере кормильца

Личные финансы
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Если человек пропал без вести, у членов его семьи через месяц после внесения соответствующей информации в Единый реестр досудебных расследований возникает право на получение пенсии. Кто может получить выплаты, если родственник пропал без вести, и как их оформить — рассказали в Минреинтеграции.
Кому назначается выплата:
  • детям до 18 лет;
  • детям от 18 до 23 лет, обучающимся по дневной форме, до окончания учебы;
  • детям-сиротам — до 23 лет независимо от факта обучения;
  • мужу или жене, родителям такого лица, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
  • мужу или жене, а в случае их отсутствия — одному из родителей, брату или сестре, дедушке или бабушке кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет;
  • родителям и мужу или жене лица, пропавшего без вести, которые не были на его содержании. Они имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если в результате такого исчезновения лишились источника средств к существованию.

Какие льготы предусмотрены

  1. Путевки в санаторно-курортные заведения с оплатой 50% стоимости.
  2. 50% скидка на оплату квартиры и плату за коммунальные услуги.
  3. Право на безвозмездный проезд во всех видах городского транспорта в пределах района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов.
  4. Члены семей имеют право на земельный участок и помощь от органов местного самоуправления в строительстве.
  5. Право на бесплатное получение в частную собственность жилого помещения, занимаемого в домах государственного жилищного фонда, и внеочередное право на улучшение жилищных условий.
Для подачи заявки можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
Также это можно сделать онлайн:
— через веб-портал электронных услуг ПФУ,
— на портале «Дія» по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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