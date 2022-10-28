Как реагирует рынок недвижимости на обстрелы энергетической инфраструктуры — исследование ЛУН Сегодня 14:01 — Личные финансы

Как реагирует рынок недвижимости на обстрелы энергетической инфраструктуры — исследование ЛУН

Заинтересованность арендой в первый день обстрелов обвалилась на 25%, но возобновилась через 3 дня. Цены на новостройки продолжают расти даже в валюте, выдан первый кредит по льготной ипотеке «єОселя». На вторичном рынке в октябре продаются более дорогие квартиры чем в сентябре.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ЛУН

Долгосрочная аренда

Аренда — наиболее чувствительный сегмент рынка недвижимости, поэтому он первым реагирует на эмоциональные потрясения. 10 октября, в понедельник, когда враг атаковал энергетическую инфраструктуру Украины и уничтожил до 30 процентов, заинтересованность в аренде упала на 25%.

Полное возобновление заинтересованности наступило через 3 дня, но нельзя не заметить негативное влияние на принятие решения о переезде сейчас.

Риелторы отмечают, что количество сделок с начала энергетических тревог ощутимо снизилось. Это закономерно, потому что отключение света и тепла требует переосмыслить требования к жилью.

Медианная цена 1-комнатных квартир, арендовавшихся в октябре в Киеве, составляла 10 000 грн в месяц, это на тысячу меньше, чем в прошлом году. Во Львове — 13 000 грн, что почти в 2 раза дороже, чем год назад. В Одессе — 4 500 грн, что на две тысячи гривен дешевле по сравнению с осенью 2021 года.

Инвестиции в новостройки

Обстрелы Украины не придают уверенности инвесторам, что негативно влияет на количество сделок, однако цены по сравнению с февралем в октябре больше почти во всех областях.

Так, при пересчете по наличному курсу доллара 40.5 грн/$ квадратный метр в новостройке в Киеве стоит 1190$, что всего на 2% меньше февральской цены. Во Львове стоимость метра составляет 1150$, что на 20% больше довоенного уровня. В Одессе в среднем будут просить $970 за метр, и это рост на +4%.

Наибольший рост по отношению к февралю в процентах демонстрирует Закарпатье, где в Ужгороде инвестиции в новое жилье в среднем будут составлять 990$ за метр, что на 22% больше, чем цены февраля.

Инфографика: ЛУН

В октябре в тестовом режиме заработала льготная государственная ипотека «єОселя» под 3% годовых на 20 лет. 20 октября был выдан первый кредит, его получила полицейская, которая первая собрала необходимые документы на приобретение 1-комнатной квартиры в новостройке в Чернигове.

Инфографика: ЛУН

Вторичный рынок

Программа «єОселя» распространяется как на новостройки, так и на уже построенное жилье, одно из требований к которому — дом должен быть не старше 10 лет. Тестовый запуск программы льготного приобретения жилья не изменил цены и спрос на рынке квартир с ремонтом.

Так, медианная цена, указанная в объявлениях относительно однокомнатных квартир, проданных в октябре в Киеве, составляла 56 500$. Так же и во Львове и Одессе покупали более охотно более дорогие квартиры, цены были выше сентябрьских и составляли 54 000$ и 51 000$ соответственно.

Как отключение электроэнергии изменило спрос на квартиры?

«Уже можно прогнозировать, что помимо требований к безопасности, удаленности от объектов энергетической инфраструктуры у арендаторов и покупателей формируется еще одно требование к будущему жилью: насколько оно будет сохранять тепло. И здесь, по сравнению с холодными сталинками и панельками, утепленные новостройки, построенные по современным нормам, выглядят более конкурентоспособными. Это может стать одной из причин повышения спроса на них в тех областях, где россия будет продолжать свои террористические действия», — прокомментировал маркетинг директор ЛУН Денис Судилковский.

Справка Finance.ua:

обстрелы Киева 10 октября рынок аренды жилья воспринимает как шок, оказывающий непосредственное влияние на активность и приоритеты арендаторов: количество сделок падает волной, изменяются критерии выбора квартир, рассказывала председатель Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха;

арендаторы уже не считают центр Киева безопасным местом для жизни. Соответственно снижается спрос, а за ним — цена;

массированные обстрелы украинской критической инфраструктуры привели к краткосрочному снижению интереса арендаторов к столичным объектам. Однако серьезного снижения цен на аренду жилья не будет, и цена, наоборот, может возрасти.

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