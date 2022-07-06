Как разворачиваются экономические события в Украине и мире — обзор НБУ Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Как разворачиваются экономические события в Украине и мире.

Об этом рассказывают в макроэкономическом и монетарном обзоре специалисты НБУ.

Инфляция ускоряется по всему миру, и Украина — не исключение. По оценкам НБУ на основе вебскрепинга (анализ цен в онлайн-супермаркетах), потребительская инфляция в нашей стране в июне выросла до 20,1% г/г. Причины, прежде всего, связаны с войной: это нарушение производственных и логистических путей, разрушение мощностей и инфраструктуры, оккупация территорий.

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На цены в Украине также оказывает влияние высокая стоимость энергоносителей. В то же время, благодаря постепенному насыщению рынка, цены на топливо стабилизировались, хотя и на высоком уровне.

По оценкам экспертов, дефицит горючего иссякнет ближе к осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками. Фиксация обменного курса гривны к доллару и мораторий на повышение тарифов на тепло и газ позволяют сдерживать инфляционную динамику в Украине.

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Возобновление экономической активности продолжается.

Население и бизнес адаптируются к новым условиям, налаживаются производственные процессы. Это дает толчок для возобновления экономической активности в большинстве секторов экономики. В то же время этот процесс сдерживают логистические сложности и физическое разрушение мощей из-за военных действий.

Предложение на рынке труда и дальше значительно превосходит спрос. Население все активнее ищет работу, но спрос на рабочую силу остается слабым. Это давит в сторону снижения зарплат.

Дефицит государственного бюджета расширяется. Увеличение расходов и сокращение доходов обусловило расширение дефицита государственного бюджета в июне. Его финансирование происходило преимущественно за счет международной финансовой помощи и монетизации НБУ. В то же время объемы внутренних рыночных долговых привлечений сократились. Это связано с сохранением их низкой доходности.

Валютный рынок и дальше балансируется при участии НБУ. Объемы интервенций Национального банка на валютном рынке увеличиваются, в частности, из-за монетарного финансирования дефицита бюджета.

Ощутимый рост объемов эмиссионного финансирования приводит к увеличению расходов международных резервов, поскольку выпущенные в обращение гривны в конечном итоге попадают на валютный рынок. Это истощает международные резервы и усугубляет риски для макрофинансовой стабильности.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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