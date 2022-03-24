Как работодателям получить компенсацию за трудоустройство перемещенных лиц — Finance.ua

Как работодателям получить компенсацию за трудоустройство перемещенных лиц

Сегодня 16:00 — Личные финансы

Работодатели могут получать компенсацию затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.

Такие изменения стали возможны благодаря правительственным инициативам, а именно — принятию соответствующего Постановления Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 года № 331, рассказывают в Госцентре занятости.

Программа действует на период военного положения и 30 календарных дней после его окончания.

В документе отмечается, что компенсация расходов предоставляется работодателю за каждое трудоустроенное лицо на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в частности по совместительству.

Обязанности работодателя. Со своей стороны работодатель должен состоять на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Важным условием является предоставление налоговой отчетности за IV квартал 2021 г. или годовой отчетности за 2021 год. Размер установленной зарплаты работника не может быть ниже размера минимальной, установленной законодательством.

Ежемесячная компенсация составляет 6500 гривен за каждое трудоустроенное лицо.

Важно! Общая продолжительность предоставления такой компенсации не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства.

Как получить компенсацию?

Не ранее чем через 5 дней после трудоустройства внутренне перемещенного лица работодатель подает заявление:

в электронной форме через «Портал Дія»;

в бумажной форме лично во время посещения центра занятости по местонахождению работодателя или по адресу электронной почты соответствующего центра занятости.

В случае подачи заявления через центр занятости также прилагаются:

копия приказа о трудоустройстве;

документ, подтверждающий трудоустройство на условиях, предусмотренных вышеуказанным Постановлением;

сведения о работниках, которые являются застрахованными лицами (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика) и сообщили об этом в соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

копия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

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