Как работают станции мобильной связи при отключении света и почему «ложится» мобильный интернет — Finance.ua
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Как работают станции мобильной связи при отключении света и почему «ложится» мобильный интернет

Технологии&Авто
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Как работают станции мобильной связи при отключении света и почему «ложится» мобильный интернет
Как работают станции мобильной связи при отключении света и почему «ложится» мобильный интернет
Абсолютное большинство базовых станций мобильной связи в Украине в качестве источников питания используют аккумуляторы. Аккумуляторы могут поддерживать работу в течение нескольких часов.
Об этом в эфире единого телемарафона Общественному рассказал консультант, эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич, комментируя работу станций мобильной связи при отключении света.
«Операторы называют 4-5 часов, думаю, это соответствует действительности», — говорит Химич. По его словам, в отличие от мобильного телефона, который заряжается несколько часов, а затем может работать день, в базовых станциях все происходит наоборот. И это проблема номер один.
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«Она заряжается примерно сутки, а затем выдает питание всего несколько часов. Так что, если сети электроснабжения вырубают слишком часто, то аккумуляторы на базовых станциях не успевают перезарядиться», — пояснил Химич.
Второй момент — абсолютное большинство базовых станций украинских сетей сотовой связи сохраняют свою функциональность. Они позволяют хотя бы звонить по телефону или отправлять смс. Главные проблемы возникают с мобильным интернетом.
«А здесь происходит простая вещь. Когда выключается свет, когда исчезает электроснабжение в бытовых электросетях, то „умирают“ в это время и сети фиксированной связи, которые обеспечивают абсолютное большинство трафика данных», — отметил Химич.
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А когда люди бросаются переключать мобильный интернет, возникает перегрузка сотовой связи, отметил эксперт. «Они не могут выступать в качестве полноценной замены фиксированных сетей. Их емкость намного меньше», — пояснил он.
Больше всего трафика, по словам Химича, тратится на видео. Поэтому нужно пересмотреть свои привычки в потреблении именно видеоконтента.
«В настройках должно быть самое низкое качество видео. Но лучше всего в нынешних условиях вернуться к тексту и читать. 90% трафика — это видеоконтент», — сказал Химич.

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По материалам:
suspilne.media
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