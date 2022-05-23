Как работают комплексы автофиксации нарушений ПДД: разъяснение МВД — Finance.ua

«Запись небольшого видео и 2-3 фото происходит только в случае нарушения правил ПДД на автомобиле, они не хранятся в камере и после передачи информации удаляются. Еще ни разу несанкционированная утечка данных в том числе из системы автоматической фиксации нарушений правил ПДД не зафиксирована», — говорят в МВД.
По словам замминистра внутренних дел Украины Игоря Бондаренко, фиксацию нарушений правил ПДД возобновили с понедельника, 16 мая. С этого времени уже зарегистрировано более 200 тысяч происществий.
Справка Finance.ua:
с 16 мая на автомобильных дорогах городов Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов и Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областей заработали приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
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