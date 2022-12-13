Как работают финансовые компании, ломбарды и лизингодатели в условиях войны — Finance.ua
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Как работают финансовые компании, ломбарды и лизингодатели в условиях войны

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С начала полномасштабной войны финансовые компании, ломбарды и лизингодатели потеряли часть игроков, оказавшихся не готовыми справиться с операционными рисками. Однако их деятельность постепенно возобновляется.
Об этом свидетельствуют итоги работы за III квартал 2022 года. В частности, рост объемов всех финансовых услуг.
Четыре признака стабилизации ситуации на рынке финкомпаний, ломбардов и лизингодателей:
  • улучшилась ситуация с кредитованием населения. Объемы такого кредитования за ІІІ квартал выросли в 3,5 раза по сравнению с ІІ кварталом. Это увеличение объясняется в основном низкой базой сравнения, однако свидетельствует о постепенном восстановлении спроса населения и готовности финансовых компаний наращивать кредитование. В то же время объемы средств, предоставленных бизнесу, почти не изменились;
  • увеличился объем сделок по предоставленным гарантиям. Таких сделок почти не было в первые два квартала этого года;
  • увеличились объемы новых факторинговых операций и финансового лизинга. По-прежнему их основным двигателем является деятельность юридических лиц-лизингодателей, доля которых составляет 99% от общего объема финансового лизинга. В ІІІ квартале лизинговые соглашения заключались преимущественно на приобретение грузовых и легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники;
  • увеличился объем новых кредитов ломбардов. Объем кредитования ломбардов вырос на 53%, однако он был ниже на 35% по сравнению с ІІІ кварталом 2021 года. Процентные доходы выросли и позволили получить первые доходы с начала года.
  • В то же время объемы всех оказанных услуг ломбардами остаются значительно ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года, и остаются далеки от довоенного уровня. Несмотря на медленное восстановление, за девять месяцев 2022 года финансовые компании в целом сгенерировали прибыль.
Для продолжения работы участникам рынка нужно привести свою деятельность в соответствие с обновленными НБУ регуляторными требованиями, в частности, по соблюдению обязательных финансовых нормативов и сроков подачи отчетности. Это будет способствовать повышению прозрачности и устойчивости рынка.
По материалам:
Finance.ua
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