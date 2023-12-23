Как работать банки на рождественско-новогодние праздники — Finance.ua

Как работать банки на рождественско-новогодние праздники Сегодня 07:02 — Личные финансы

Как работать банки на рождественско-новогодние праздники

Восточное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками рассказало о режиме работы банковской системы Украины и Казначейства в период завершения бюджетного 2023 года и в начале 2024 года.

Последним банковским днем ​​для зачисления платежей на счета, открытые в Казначействе, будет 29 декабря 2023 года.

Как отметили в НБУ, с 1 апреля 2023 года Система электронных платежей НБУ работает в круглосуточном режиме 24/7/365 с датой текущего календарного дня. Такой режим сохранится и в период завершения 2023 и в начале 2024 года.

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В то же время, НБУ учел обращение Государственной казначейской службы Украины об ограничении на работу в СЭП в связи с завершением отчетного года.

В пятницу, 29 декабря 2023 года, СЭП продолжает работать 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме. Платежи в валюте от Государственной казначейской службы Украины через НБУ и Укрэксимбанк производятся до 16:00;

СЭП продолжает работать 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме. Платежи в валюте от Государственной казначейской службы Украины через НБУ и Укрэксимбанк производятся до 16:00; В субботу и воскресенье, 30, 31 декабря 2023 года, СЭП продолжает работать 24/7, в то же время через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банки в эти дни самостоятельно принимают решение по проведению операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается;

СЭП продолжает работать 24/7, в то же время через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банки в эти дни самостоятельно принимают решение по проведению операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается; В понедельник, 1 января 2024 года, СЭП продолжает работать 24/7, в то же время через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме.

В обычном режиме Казначейство в СЭП НБУ заработает со 2 января 2024 года.

С 1 апреля 2023 года заработало новое поколение Системы электронных платежей (далее — СЭП) Национального банка Украины. Теперь система функционирует на базе международного стандарта ISO 20 022 и может проводить межбанковские платежи в национальной валюте 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году — без перерыва на выходные или праздничные дни. Более подробно об этих и других изменениях мы рассказали в статье по ссылке ниже.

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