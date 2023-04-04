Как работает генерация: в Минэнерго рассказали о ситуации на 4 апреля — Finance.ua

Как работает генерация: в Минэнерго рассказали о ситуации на 4 апреля Сегодня 14:35 — Энергетика

Во вторник, 4 апреля, генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, генерация с запасом имеет необходимые объемы мощности для обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей Украине.

По данным пресс-службы, за последние сутки возобновлено электроснабжение для 4,5 тыс. абонентов в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Напомним, после последней ракетной атаки россиян 9 марта отключение света регулярно происходило в Житомирской области, где производили ремонт сетей.

Национальный банк прогнозирует отсутствие дефицита электроэнергии в Украине до конца 2023 года.

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