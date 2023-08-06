Как проверить информацию об уплате добровольных пенсионных взносов — алгоритм Сегодня 16:00 — Казна и Политика

С каждым днем ​​все больше украинцев приобщается к уплате добровольных пенсионных взносов.

Понятно, что людей, которые их уплатили, интересует вопрос: где и как именно можно проверить данные о зачислении платежа.

Об этом пишет ПФУ.

В случае, если добровольные взносы уплачены за себя, то увидеть это можно так:

1. Зайти в свой личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua/).

2. В разделе «Коммуникации по ПФУ» (на панели слева) выбрать опцию «Запрос на получение электронных документов».

3. В открывшемся окне в поле «Тип обращения» из выпадающего списка выбрать опцию «Справка ОК-5».

4. Дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных и отправить запрос в ПФУ.

5. Чтобы ознакомиться с результатами рассмотрения запроса, в боковом меню следует выбрать категорию «Мои обращения» и развернуть поле с уведомлением о сформированной справке ОК-5.

6. Загрузить сформированный документ.

7. На последней странице справки ОК-5 в разделе «Отчетный год: 2023 год» отражена заработная плата для пенсии, рассчитанной с добровольно уплаченного взноса, и количество дней приобретенного страхового стажа.

Такой результат получил человек, уплативший в июле добровольный взнос в размере 1474 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.