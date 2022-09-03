Как проверить арендаторов: 7 советов владельцам жилья — Finance.ua

Как проверить арендаторов: 7 советов владельцам жилья Сегодня 17:10 — Личные финансы

Как проверить арендаторов: 7 советов владельцам жилья

Нередко владельцы квартир, сдающие свои помещения в долгосрочную аренду, недооценивают потенциальные риски. Многие из них перестраховываются исключительно договором на полгода или более года. Однако такое легкомыслие может навредить, говорят эксперты OLX Недвижимость

Речь идет о потенциальных аферах и возможности стать жертвой преступников, которые вынесут бытовую технику и бесследно исчезнут. О том, как проверить арендаторов и оградить себя от наихудших ситуаций, рассказал специалист по недвижимости Богдан Маковецкий.

Правильные вопросы

Во время первой встречи с потенциальным арендатором попросите рассказать о себе. Задайте несколько вопросов, чтобы узнать о человеке главное:

чем арендатор занимается. Профессия может многое рассказать о платежеспособности и стиле жизни человека;

почему интересует именно этот район. Если арендатор не отвечает четко на этот вопрос, это может означать, что он надолго здесь не задержится. И наоборот: уверенный ответ и понятная мотивация свидетельствуют о серьезном выборе.

кто будет жить в квартире. Если есть ограничения, то следует сразу обсудить их с будущим арендатором.

Кроме этого, обратите внимание на то, какие вопросы арендатор задает вам. Есть повод насторожиться, если человек уточняет сколько стоит телевизор, духовка и другая техника. Или расспрашивает о работе консьержа: до которого часа он работает, остается ли в доме ночью.

Проверьте документы арендатора

Паспорт — основной документ, который необходимо посмотреть. Если это паспорт-книжка, сфотографируйте каждую страницу. Если пластиковая ID-карта, попросите предоставить выписку о месте регистрации и сделайте ее фото. Для лучшей идентификации личности можно переписать индивидуальный налоговый номер (ИНН) арендатора.

Если арендатор будет вести себя нечестно, к примеру, украдет что-нибудь из квартиры, вы сможете передать его персональные данные полиции. Если же человек изначально отказывается предоставить свои документы, то лучше сразу с ним попрощаться.

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Узнайте о человеке больше

Маковецкий советует «пробить» имя будущего арендатора в поисковиках и найти его страницы в соцсетях. Таким образом вы сможете больше узнать об образе жизни человека, его интересах, круге общения.

"Также я всегда предлагаю владельцам квартир заказать платную проверку арендатора у юридической компании. Это стоит 100-200 в зависимости от глубины исследования — обычно оно включает мониторинг кредитных историй, состояния расчетов с налоговой, информации в различных реестрах",— добавил он.

Впрочем, владельцы жилья в Украине неохотно идут на такой шаг.

Посоветуйтесь с риелтором

Специалисты по недвижимости имеют доступ к закрытым группам в соцсетях, где делятся друг с другом историями о неприятных ситуациях с арендодателями или арендаторами. К примеру, о том, что человек обокрал квартиру или довел ее до критического состояния.

К тому же риелтор имеет широкий опыт общения с арендаторами и улавливает колокольчики, которые должны вызывать подозрение.

Защитите свои права в договоре аренды

Договор аренды — это документ, фиксирующий права и обязанности сторон. Отнеситесь к нему максимально ответственно:

внесите в договор всю информацию, помогающую идентифицировать арендатора: его паспортные данные и ИНН;

пропишите, на каких условиях вы сдаете квартиру. К примеру, ожидаете получать арендную плату каждый месяц не позднее 5 числа, а задержка будет приводить к штрафным санкциям;

укажите, что арендатор не имеет права быть зарегистрированным в квартире. Это важно, чтобы не было проблем, если вы вдруг захотите расторгнуть договор и попросите жителей освободить квартиру;

добавьте в договор полный перечень мебели и техники в квартире, а также фотографии жилья, наглядно изображающие его состояние на момент заселения;

укажите, на каких условиях имеете право распрощаться с арендатором.

Также, пока идет война, следует указать, что договор заключен в военное время и обе стороны осознают свои обязательства. Это оградит собственника от ситуации, когда человек вдруг не захочет платить за аренду, ссылаясь на военное положение или форс-мажор.

Контролируйте оплату коммунальных услуг

Оплату коммунальных услуг по квитанциям или счетчикам можно поручить арендатору. Впрочем, следует тщательно контролировать этот процесс, чтобы избежать проблем.

Договоритесь с арендатором, чтобы он ежемесячно отправлял фотографии счетчиков и квитанций за электроэнергию, отопление, водоснабжение и т.д. А также скриншоты чеков, свидетельствующих о своевременной оплате.

Кроме этого, просматривайте состояние расчетов в личных кабинетах компаний, которые предоставляют коммунальные услуги.

Время от времени проверяйте состояние квартиры

"Я советую владельцам ежемесячно производить осмотр своего жилья. Можно перевести этот процесс в онлайн: позвоните арендатору в мессенджере и попросите его показать квартиру",— отмечает Маковецкий.

По его мнению, пока арендаторы не получили вашего доверия, не следует пренебрегать проверками. О частоте контрольных визитов или видеозвонков следует договориться еще на этапе заключения договора — чтобы жильцы были готовы. Если арендатора это не устраивает, то лучше с ним не сотрудничать.

Телеканал 24 По материалам:

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