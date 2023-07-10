Как прошла «Мотивація нескорених» и сколько грантов предоставит CreditPlus победителям — Finance.ua

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Как прошла «Мотивація нескорених» и сколько грантов предоставит CreditPlus победителям

3 июля 2023 года прошла защита работ студентов в рамках проекта «Мотивація нескорених». В понедельник грантодатель, компания CreditPlus, заслушивала речи финалистов и изменила свое решение в присуждении призов. Вместо запланированных трех победителей гранты получат пять участников. Более того — главная победительница сможет выбрать любое военное подразделение или волонтерскую организацию, куда компания перечислит 50 000 грн.

Как все происходило?

В целях безопасности в этот раз защита работ проходила онлайн. Статьи по теме «Анализ кейсов иностранных финтех-компаний и обоснование их применения в Украине» оценивали шесть членов жюри:

Владимир Довгаль — СЕО ООО «Авентус Украина» (тм CreditPlus);

Руслан Костецкий — заместитель Председателя Правления УАФИК;

Алла Савьюк — Президент Всеукраинской ассоциации Финансовых компаний (ВАФК);

Елена Остринина — сертифицированный бизнес-коуч, банкир с 22-летним стажем (Ostrinina Business Academy);

Оксана Самойленко — Начальник отдела развития VIP Бизнеса АО «АБ „РАДАБАНК“»;

Галина Сходницкая — доцент кафедры финансов и банковского дела Львовского национального университета природопользования.

После того как организатор проекта Юлия Валуева представила всех членов жюри и студентов, началась защита. Каждый имел возможность представить свою работу в течение 15 минут с демонстрацией презентации, после чего жюри задавало дополнительные вопросы.

Еще на этапе проверки избранных материалов Владимир Довгаль предложил выбрать пятерых победителей, поскольку работы были сильными и выполнены на профессиональном уровне.

Имена победительниц и полученные награды:

1. 15 000 грн: Диана Врублевская — Львовский государственный университет внутренних дел;

2. 10 000 грн: Яна Дудник — Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко;

3. 5 000 грн: Виктория Кравец — Винницкий национальный аграрный университет;

4. 3 000 грн: Мария Пидопригора — Одесский государственный аграрный университет;

5. 2 000 грн: Елена Смолинкина — Херсонский государственный аграрно-экономический университет.

Кроме того, Диана Врублевская, занявшая первое место, сможет самостоятельно выбрать благотворительный фонд или военное подразделение по собственному желанию, куда CreditPlus перечислит 50 000 грн. Это было финальное и спонтанное решение СЕО. Это впервые за шесть лет существования «Мотивации непокоренных», когда победителей было пятеро, а не трое.

Что такое Scholarship in Ukraine?

Ежегодный проект «Мотивація нескорених» предусматривает финансовую поддержку студентов, которые, несмотря на войну, остались в стране и учатся в высших учебных заведениях. CreditPlus принял участие в конкурсе и выступил в роли одного из грантодателей.

Сейчас украинские студенты должны получать поддержку именно от украинского бизнеса. С этой целью компания CreditPlus решила принять участие в проекте и оказать финансовую помощь учащейся молодежи. Цель кампании — мотивировать студентов, проявить свою креативность и поделиться осведомленностью в сфере. Главное условие участия — написание уникальной специализированной статьи.

CreditPlus По материалам:

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