Как прошла «Мотивація нескорених» и сколько грантов предоставит CreditPlus победителям — Finance.ua

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Как прошла «Мотивація нескорених» и сколько грантов предоставит CreditPlus победителям

Фондовый рынок
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Как прошла «Мотивація нескорених» и сколько грантов предоставит CreditPlus победителям
Как прошла «Мотивація нескорених» и сколько грантов предоставит CreditPlus победителям
3 июля 2023 года прошла защита работ студентов в рамках проекта «Мотивація нескорених». В понедельник грантодатель, компания CreditPlus, заслушивала речи финалистов и изменила свое решение в присуждении призов. Вместо запланированных трех победителей гранты получат пять участников. Более того — главная победительница сможет выбрать любое военное подразделение или волонтерскую организацию, куда компания перечислит 50 000 грн.

Как все происходило?

В целях безопасности в этот раз защита работ проходила онлайн. Статьи по теме «Анализ кейсов иностранных финтех-компаний и обоснование их применения в Украине» оценивали шесть членов жюри:
  • Владимир Довгаль — СЕО ООО «Авентус Украина» (тм CreditPlus);
  • Руслан Костецкий — заместитель Председателя Правления УАФИК;
  • Алла Савьюк — Президент Всеукраинской ассоциации Финансовых компаний (ВАФК);
  • Елена Остринина — сертифицированный бизнес-коуч, банкир с 22-летним стажем (Ostrinina Business Academy);
  • Оксана Самойленко — Начальник отдела развития VIP Бизнеса АО «АБ „РАДАБАНК“»;
  • Галина Сходницкая — доцент кафедры финансов и банковского дела Львовского национального университета природопользования.
После того как организатор проекта Юлия Валуева представила всех членов жюри и студентов, началась защита. Каждый имел возможность представить свою работу в течение 15 минут с демонстрацией презентации, после чего жюри задавало дополнительные вопросы.
Еще на этапе проверки избранных материалов Владимир Довгаль предложил выбрать пятерых победителей, поскольку работы были сильными и выполнены на профессиональном уровне.
Имена победительниц и полученные награды:
1. 15 000 грн: Диана Врублевская — Львовский государственный университет внутренних дел;
2. 10 000 грн: Яна Дудник — Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко;
3. 5 000 грн: Виктория Кравец — Винницкий национальный аграрный университет;
4. 3 000 грн: Мария Пидопригора — Одесский государственный аграрный университет;
5. 2 000 грн: Елена Смолинкина — Херсонский государственный аграрно-экономический университет.
Кроме того, Диана Врублевская, занявшая первое место, сможет самостоятельно выбрать благотворительный фонд или военное подразделение по собственному желанию, куда CreditPlus перечислит 50 000 грн. Это было финальное и спонтанное решение СЕО. Это впервые за шесть лет существования «Мотивации непокоренных», когда победителей было пятеро, а не трое.

Что такое Scholarship in Ukraine?

Ежегодный проект «Мотивація нескорених» предусматривает финансовую поддержку студентов, которые, несмотря на войну, остались в стране и учатся в высших учебных заведениях. CreditPlus принял участие в конкурсе и выступил в роли одного из грантодателей.
Сейчас украинские студенты должны получать поддержку именно от украинского бизнеса. С этой целью компания CreditPlus решила принять участие в проекте и оказать финансовую помощь учащейся молодежи. Цель кампании — мотивировать студентов, проявить свою креативность и поделиться осведомленностью в сфере. Главное условие участия — написание уникальной специализированной статьи.
По материалам:
CreditPlus
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